Codesal acompañó una nueva edición de la Fiesta Nacional Pesca de la Boga

En el marco de la 33ª edición de la Fiesta Nacional Pesca de la Boga, la Corporación de Desarrollo de Salto Grande acompañó por segundo año consecutivo a la Peña La Tortuga, reafirmando el compromiso de esta gestión con el fortalecimiento de los eventos que forman parte de la identidad cultural y turística de la región.
Desde el inicio del proceso organizativo, el organismo presidido por Eduardo Cristina brindó un acompañamiento integral a la institución organizadora, poniendo a disposición distintos predios administrados por el Ente y colaborando en diversas instancias de planificación y desarrollo del evento.
Entre las acciones realizadas, se destaca el compromiso de acondicionar el predio de La Tortuga Alegre para que pudiera ser utilizado durante la celebración en caso de ser necesario.
Asimismo, se trabajó en la difusión y promoción de la fiesta mediante la organización de una conferencia de prensa en la que la Peña La Tortuga pudo presentar oficialmente las actividades previstas ante medios de comunicación convocados para la ocasión.
Como parte de las actividades centrales, la Corporación también puso a disposición el predio de Termas del Ayuí para la realización de la elección de la nueva corte de embajadoras de la fiesta. Durante la jornada se acompañó la organización y se brindó un recibimiento con lunch para las delegaciones provenientes de distintos puntos del país que participaron de la celebración. Además, se entregaron presentes a las postulantes y a las representantes electas, reafirmando el respaldo a una fiesta que se ha consolidado como uno de los encuentros más representativos de la ciudad.
Desde Codesal, que se encuentra bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación de la provincia de Entre Ríos a cargo de Mauricio Colello, destacaron que el apoyo a este tipo de iniciativas responde a una decisión de gestión orientada a fortalecer las instituciones y acompañar eventos que, además de preservar las tradiciones locales, generan movimiento turístico, promueven la actividad económica y contribuyen a la generación de empleo en la ciudad y la región.