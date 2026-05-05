Club Atlético Estudiantes celebró 121 años con una cena y proyectos de crecimiento

El Club Atlético Estudiantes celebró 121 años de historia en la ciudad de Paraná con una cena que reunió a socios, dirigentes y allegados en su sede social. La institución, una de las más emblemáticas de la capital entrerriana, festejó un nuevo aniversario marcado por el crecimiento sostenido en infraestructura y actividad deportiva.

“Organizamos esto pensando que iba a venir gente, pero no toda la que vino. El socio siempre nos acompaña en estos eventos y le gusta mucho festejar el cumpleaños del club, como nos gusta a nosotros”, expresó Adrián Campanini, vicepresidente de la institución, reflejando el fuerte sentido de pertenencia que caracteriza a la comunidad del club.

La convocatoria superó las expectativas y evidenció el compromiso de los socios, quienes no solo acompañan en los festejos, sino también en el desarrollo cotidiano de la institución.

Obras, crecimiento y desarrollo deportivo

Este nuevo aniversario viene con importantes avances en infraestructura. “Estamos permanentemente creciendo en obras. El año pasado inauguramos el gimnasio nuevo y en estos días estamos por inaugurar la pileta techada”, detalló Campanini.

Además, mencionó otras mejoras en marcha: “Hemos encarado la renovación completa de los vestuarios y también hicimos vestuarios nuevos en la playa”, explicó, destacando el objetivo de modernizar los espacios para los socios.

El crecimiento también se refleja en el ámbito deportivo, donde los logros acompañan el desarrollo institucional. “Los logros deportivos nos acompañan, que es lo que nos mantiene siempre arriba”, agregó.

El valor del trabajo colectivo

El presidente del club, Emilio Fouces, resaltó el rol fundamental de la comunidad en el sostenimiento de la institución. “Es un club que, como todos los clubes amateurs, se caracteriza por el trabajo de los socios y dirigentes. Acá tiramos todos para el mismo lado”, afirmó.

En esa línea, subrayó la independencia como uno de los pilares del crecimiento: “Nunca dependimos de nadie, sino de nosotros mismos, y eso nos permitió avanzar incluso en épocas críticas”, sostuvo.

Entre las obras recientes, destacó una de gran relevancia: “Se inauguró en diciembre una cancha de hockey sintético, que es una obra importantísima y muy necesaria”, señaló.

Proyección y futuro del club

Más allá del presente, el CAE celebró con una mirada puesta en el futuro. “Permanentemente tenemos proyectos en carpeta, para 2026 y 2027, que se van ejecutando con responsabilidad”, indicó Foces.

El club Estudiantes celebra sus 121 años con una cena

El dirigente también remarcó la trayectoria histórica de la institución: “En Paraná somos, de los que estamos activos hoy, el club más antiguo, y en la región uno de los más señeros en desarrollo deportivo”, aseguró.

La noche de celebración no solo permitió repasar los logros alcanzados, sino también renovar el compromiso con el crecimiento.