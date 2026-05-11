Cerca de 50 artistas participaron del Encuentro Provincial de Muralismo en Maciá

El Encuentro Provincial de Muralismo concluyó este domingo en la ciudad de Maciá después de tres jornadas donde el arte urbano, la identidad entrerriana y la participación comunitaria fueron protagonistas.

La actividad reunió a cerca de 50 artistas provenientes de distintos puntos de la provincia, quienes realizaron murales, participaron de capacitaciones y compartieron acciones abiertas junto a vecinos e instituciones locales.

La propuesta fue organizada por el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Cultura, junto al municipio de Maciá y formó parte del programa CUAC! Cultura Activa.

Murales inspirados en la identidad entrerriana

En esta edición, el Encuentro Provincial de Muralismo tuvo como eje temático “Pueblos entrerrianos, arte e identidad”, propuesta que se reflejó en las distintas obras realizadas durante el fin de semana.

Los murales fueron pintados sobre paredes cedidas por vecinos y por el municipio, con representaciones vinculadas a paisajes, costumbres y expresiones culturales de la provincia.

Entre las producciones destacadas, Alberto Bonus, de Gualeguaychú, retrató el carnaval de su ciudad, mientras que María Elena Borzatta, de Federal, plasmó imágenes ligadas al río y al chamamé.

Por su parte, Alicia Flores, de Paraná, trabajó sobre el mito de La Solapa y el monte nativo, mientras que Jonathan Sánchez, de Concordia, reflejó la unión de las costas entrerrianas a través del paisaje ribereño.

Participación de vecinos y cierre artístico

El cierre del Encuentro Provincial de Muralismo incluyó la finalización de las obras y la realización de un mural comunitario junto a vecinos en la escuela José María Paz.

Además, durante la tarde se desarrolló un recorrido por las distintas intervenciones y posteriormente se llevó adelante el acto de clausura con entrega de certificados y música en vivo a cargo del grupo Nomeleskatime, de Viale.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, sostuvo que la iniciativa busca “ampliar los circuitos culturales, generar encuentros entre artistas y que los vecinos accedan y disfruten el arte entrerriano”.

Valor cultural y trabajo colectivo

El intendente de Maciá, Ariel Muller, destacó el impacto positivo que tuvo el evento en la comunidad y agradeció el trabajo conjunto entre artistas, vecinos y organismos provinciales.

En tanto, el coordinador Andrés Leiva resaltó “el valor de que la identidad y la historia entrerriana quede expresada en Maciá con obras de artistas de toda la provincia”.

Durante las tres jornadas, los participantes fueron alojados en el albergue municipal y contaron con materiales y asistencia para desarrollar los murales.