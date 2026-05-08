La escuela Terán celebró 114 años formando generaciones en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La comunidad educativa de la escuela Nº21 "Juan Benjamín Terán" celebró sus 114 años con actos, homenajes y recuerdos. Docentes y exalumnos destacaron a Elonce el valor de la educación pública y el sentido de pertenencia. "La Terán es una familia", valoraron.
La comunidad educativa de la escuela Nº21 "Juan Benjamín Terán" celebró este viernes sus 114 años de historia en la ciudad de Paraná con un emotivo acto en el que participaron docentes, directivos, estudiantes, exalumnos y jubiladas de la institución.
Durante la jornada hubo homenajes, juegos, tortas compartidas entre ambos turnos y testimonios cargados de emoción por parte de quienes formaron parte de la vida escolar a lo largo de las décadas.
La directora Andrea Romero destacó a Elonce el compromiso de toda la comunidad educativa y remarcó el valor de sostener la educación pública. “Es venir a aprender algo nuevo cada día, tanto para los alumnos como para los docentes. No solamente nosotros, sino también el personal auxiliar, cocineras y toda una comunidad comprometida”, expresó.
Actualmente, la institución cuenta con alrededor de 450 estudiantes distribuidos entre Nivel Inicial con salas para niños de 3, 4 y 5 años, y de Primaria con cursos hasta sexto grado en ambos turnos.
Una despedida cargada de emoción
Romero, quien lleva más de tres décadas en la docencia y ocho años en la dirección, confirmó que transita sus últimos meses antes de jubilarse. “Jubilarme en la Escuela Terán tiene un significado muy especial, principalmente porque se trata de una institución pública. Poder cerrar esta etapa bajo la bandera de la escuela pública representa para mí una verdadera apuesta a la educación. Además, soy del barrio y tengo un fuerte sentido de pertenencia con este lugar, donde siempre recibí mucho afecto y acompañamiento de buena gente. Trabajar en un clima así es muy importante, sobre todo cuando uno sabe que cuenta con un equipo humano comprometido y presente”, afirmó, visiblemente emocionada.
La directora también valoró el trabajo en red con distintas instituciones de la ciudad, entre ellas centros de salud, organismos municipales y las unidades penales Nº1 y Nº6 que colaboran permanentemente con la escuela. “Conflictos vamos a tener todos los días, pero siempre hay alguien dispuesto a acompañar y buscar soluciones. Tenemos un trabajo interinstitucional muy importante, articulado en red con distintas instituciones y muchas personas que colaboran permanentemente. A diario recurrimos a ese acompañamiento y, afortunadamente, siempre encontramos respuestas y predisposición, sin obstáculos”, valoró Romero.
Por su parte, la vicedirectora Gabriela Senger resaltó el fuerte sentido de pertenencia que existe en la institución. “Fui estudiante en esta escuela y después pude elegirla para trabajar. Soy una agradecida”, manifestó.
“Esta es una escuela que trabaja siempre en comunidad, en conjunto, porque solos no podemos resolver nada. Valorizamos la escuela pública, la educación pública, y para eso trabajamos, para que nuestros estudiantes aprendan y sean los mejores ciudadanos posibles”, destacó.
En la oportunidad, la vicedirectora comunicó que la Terán cuenta con vacantes para primer grado de Primaria y en Nivel Inicial. “La escuela siempre abierta para los gurises”, reafirmó.
Exdocentes recordaron su paso por la institución
Durante el festejo también participaron docentes jubiladas, a las que consideraron "un pilar de la institución", quienes compartieron recuerdos y anécdotas de su paso por las aulas.
Mariel, exdocente de Nivel Inicial, sostuvo que “la escuela siempre fue linda porque siempre está en nuestro corazón” y definió a la docencia como “su vida”.
“Si volviera a nacer, otra vez sería maestra jardinera y hoy pongo la responsabilidad y el compromiso. Tenés que amar la docencia para estar con todos estos niños hoy en día”, valoró la seño.
Otra de las exdocentes, Gabriela, recordó que primero fue alumna de la institución y luego regresó como maestra. “La escuela es parte de mi vida y de mi barrio”, expresó. Además, destacó el trabajo a pulmón de los docentes para acompañar a estudiantes que muchas veces llegan “con mochilas cargadas de carencias afectivas o económicas”. "La Terán es una familia", ponderó, emocionada.
El acto concluyó con el tradicional “Feliz cumpleaños”, mientras estudiantes y familias compartieron la celebración de una de las instituciones educativas más emblemáticas de la capital entrerriana.