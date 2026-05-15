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Centro de salud Brazo Largo realizó acciones de prevención y vacunación en escuela de Villa Paranacito

La actividad contempló controles de carnet de vacunación, aplicación de dosis según calendario oficial y necesidades detectadas, además de talleres educativos destinados a estudiantes y familias.

15 de Mayo de 2026
Acciones de prevención y vacunación.
Acciones de prevención y vacunación. Foto: (GPER).

La actividad contempló controles de carnet de vacunación, aplicación de dosis según calendario oficial y necesidades detectadas, además de talleres educativos destinados a estudiantes y familias.

El Ministerio de Salud, a través del centro de salud Brazo Largo, llevó adelante una jornada de intervención sanitaria en la Escuela N° 21 'Manuel Belgrano', ubicada en Villa Paranacito (Isla Camino 150, Peter Jacob), con el objetivo de promover hábitos saludables y reforzar la prevención en la comunidad educativa.

La actividad contempló controles de carnet de vacunación, aplicación de dosis según calendario oficial y necesidades detectadas, además de talleres educativos destinados a estudiantes y familias.

 

Durante la jornada, el equipo de salud realizó un taller de salud bucal, donde se brindaron recomendaciones sobre técnicas correctas de cepillado y prevención de caries. Asimismo, se desarrolló una capacitación sobre higiene de manos, orientada a fortalecer medidas de prevención frente a enfermedades infectocontagiosas.

 

Este tipo de intervenciones territoriales permiten acercar herramientas de prevención, garantizar el acceso a la información y fortalecer el ejercicio del derecho a la salud, consolidando además el vínculo entre el sistema sanitario, la escuela y las familias de la comunidad.

Asimismo, desde el equipo de salud destacaron la predisposición y acompañamiento del personal directivo y docente de la institución, así como el interés y participación activa de los alumnos en las actividades prácticas propuestas.

Además, la presencia de padres y tutores permitió ampliar el alcance de los mensajes preventivos y reforzar la importancia de los cuidados sanitarios también en el ámbito familiar.

Temas:

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