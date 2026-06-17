La Municipalidad de Paraná concluyó una serie de intervenciones viales en barrio Santa Lucía y zonas cercanas, donde se ejecutaron trabajos de bacheo en medio centenar de puntos críticos. Las tareas se realizaron en el marco del programa Calle a Calle, que busca mejorar el estado de las calles en distintos sectores de la ciudad.

Los trabajos fueron supervisados por la intendenta Rosario Romero, quien recorrió la zona junto a funcionarios municipales y representantes vecinales.

Las obras incluyeron reparaciones de hundimientos, sectores afectados por roturas de cañerías y diversos puntos donde el deterioro de la calzada generaba inconvenientes para la circulación.

Nueva planta de asfalto en frío

Durante la recorrida, Romero destacó a Elonce la incorporación de una planta de asfalto en frío adquirida recientemente por el Municipio. "Paraná tenía una planta de asfalto en caliente de muchos años. Y durante nuestra administración, adquirimos una planta de asfalto en frío que nos permite preparar mucho más rápidamente y asistir más rápido al tema del bacheo", explicó.

La jefa comunal señaló que la nueva tecnología permitirá agilizar las reparaciones y reducir los tiempos de intervención en distintos sectores de la ciudad. Además, remarcó que la adquisición se concretó con recursos municipales. "La compraron los paranaenses con los recursos municipales", sostuvo.

Intervinieron 50 puntos en Santa Lucía

Según se informó, en barrio Santa Lucía y zonas aledañas se trabajó sobre 50 sectores que requerían reparaciones. Las tareas incluyeron la utilización de numerosas toneladas de pavimento en frío para mejorar la transitabilidad y brindar mayor seguridad a conductores y peatones.

Finalizaron 50 intervenciones de bacheo y anunciaron nuevas obras viales en Paraná

El secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, explicó que los trabajos forman parte de una planificación integral que contempla diferentes barrios de Paraná. "Fueron 50 puntos intervenidos entre hundimientos, arreglos sanitarios y bacheos en toda la vecindad de Santa Lucía", detalló.

Próximos barrios a intervenir

Desde el Municipio adelantaron que las tareas continuarán en otros sectores de la ciudad.

Hirschfeld indicó que el próximo paso será intervenir las calles de la vecinal Newbery y posteriormente las del barrio Vicoer 80 Viviendas, donde ya se realizaron reuniones con vecinos para coordinar las obras.

Además, señaló que actualmente cuentan con una disponibilidad cercana a las 50 toneladas diarias de material para atender distintos reclamos vinculados a la trama vial.

La planificación se desarrolla en conjunto con las comisiones vecinales y contempla tanto calles asfaltadas como arterias de tierra.

Anunciaron nuevas cuadras de pavimento

Durante la actividad, la intendenta también anticipó la puesta en marcha de un nuevo plan de pavimentación. "Vamos a entrar con un plan de calles nuevas que vamos a pavimentar. Vamos a empezar por Bajada Grande y luego continuar en otros sectores que requieren una respuesta urgente", adelantó.

Romero reconoció que existen numerosas demandas en distintos barrios, aunque aseguró que el objetivo es avanzar progresivamente para mejorar la infraestructura urbana.

Satisfacción vecinal

La presidenta de la comisión vecinal de Santa Lucía y de la Asamblea Ciudadana Vecinalista, Alicia Glausser, valoró a Elonce las obras realizadas y destacó que se trataba de uno de los reclamos más urgentes de los vecinos.

"Había alrededor de 50 baches en el barrio y era una preocupación permanente porque provocaban accidentes, especialmente a motociclistas", afirmó.

La vecinalista explicó además que durante la jornada se mejoraron calles estratégicas de acceso al barrio y se avanzó en otros trabajos complementarios.

Glausser destacó también la reciente incorporación de iluminación LED en todo el sector y expresó su deseo de que las mejoras se extiendan al resto de los barrios de Paraná.

Más rapidez y menor impacto ambiental

Desde la Secretaría de Servicios Públicos resaltaron que la nueva planta de asfalto en frío permite liberar el tránsito de manera inmediata una vez finalizados los trabajos.

Además, señalaron que la tecnología reduce el impacto ambiental y mejora las condiciones laborales de los trabajadores municipales, ya que evita la manipulación de mezclas a temperaturas superiores a los 120 grados, como ocurre con el asfalto tradicional en caliente.

Las autoridades sostuvieron que la herramienta permitirá optimizar la capacidad de respuesta ante los reclamos vinculados al estado de las calles y profundizar el plan de mantenimiento vial en toda la ciudad.