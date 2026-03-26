Avanza la conformación de una asociación deportiva y cultural para personas con discapacidad

REDACCIÓN ELONCE
Unidos por la Inclusión Deportiva Asociación Civil avanza en su personería jurídica e impulsa actividades deportivas y culturales inclusivas en Paraná.
Una asociación deportiva y cultural para personas con discapacidad avanza en su personería jurídica, con el objetivo de integrar a chicos y adultos en actividades deportivas y culturales en toda la región. La iniciativa busca generar inclusión y unir a las familias en torno a un proyecto colectivo.
En el Centro de Panaderos, referentes de distintos municipios se reunieron para avanzar en la conformación de la asociación. Sonia, una de las organizadoras, adelantó a Elonce: “El nombre que tenemos reservado es Unidos por la Inclusión Deportiva Asociación Civil”.
La asociación está abierta a personas con discapacidad de todas las edades y busca articular programas en distintos lugares. Sonia agregó: “Surgimos como familiares de personas con discapacidad, en una sobremesa allá por enero, donde vimos la gran necesidad que teníamos de unirnos, poder ayudarnos entre nosotros y buscar soluciones para nuestros familiares”.
Programas deportivos y culturales en toda la región
Gustavo Villagra, referente de San Benito, detalló las actividades: “Por el momento funciona así. Un día en un lugar, otro día en otro. Este fin de semana tenemos un encuentro en el Club Olimpia de 9 a 11. La idea es la inclusión, que todos participen y se sientan invitados y convocados”.
La convocatoria es amplia: “Estamos convocando a todos los chicos o a toda persona con discapacidad para que vayan a practicar algún deporte”, afirmó Vagra. La iniciativa ya cuenta con apoyo de distintos municipios, y las reuniones se realizan de manera rotativa, incluyendo San Benito, Oro Verde y Paraná.
Además del deporte, los organizadores buscan fomentar actividades culturales: danza, baile y canto. “Lo importante es sumar, se avecinan lindas experiencias”, sostuvo Sonia, destacando el alcance integral del proyecto para personas con discapacidad.
Apoyo institucional y próximos pasos
Marcelo Barreto, de Oro Verde, resaltó la predisposición institucional: “Ya veníamos viendo la necesidad de crear un espacio para los chicos con capacidades diferentes. Inmediatamente respondimos, charlé con la intendente y me dice que ‘sí, vamos a avanzar con esto, es importante’. Estamos predispuestos a contratar algún docente para que trabaje con los chicos”.
El proyecto de personería jurídica sigue su curso y contará con actividades en distintos clubes de la región, con la participación de familiares, estudiantes y voluntarios. “Invitar a todas las familias con discapacidad que se quieran sumar para el 7 de abril en el Nido de San Benito y agradecer al municipio y al Centro de Panaderos que nos ha recibido”, agregó Barreto.