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Avanza la conformación de una asociación deportiva y cultural para personas con discapacidad

Unidos por la Inclusión Deportiva Asociación Civil avanza en su personería jurídica e impulsa actividades deportivas y culturales inclusivas en Paraná.

26 de Marzo de 2026
Con el objetivo de integrar a chicos y adultos con discapacidad.
Con el objetivo de integrar a chicos y adultos con discapacidad. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Unidos por la Inclusión Deportiva Asociación Civil avanza en su personería jurídica e impulsa actividades deportivas y culturales inclusivas en Paraná.

Una asociación deportiva y cultural para personas con discapacidad avanza en su personería jurídica, con el objetivo de integrar a chicos y adultos en actividades deportivas y culturales en toda la región. La iniciativa busca generar inclusión y unir a las familias en torno a un proyecto colectivo.

 

En el Centro de Panaderos, referentes de distintos municipios se reunieron para avanzar en la conformación de la asociación. Sonia, una de las organizadoras, adelantó a Elonce: “El nombre que tenemos reservado es Unidos por la Inclusión Deportiva Asociación Civil”.

La asociación está abierta a personas con discapacidad de todas las edades y busca articular programas en distintos lugares. Sonia agregó: “Surgimos como familiares de personas con discapacidad, en una sobremesa allá por enero, donde vimos la gran necesidad que teníamos de unirnos, poder ayudarnos entre nosotros y buscar soluciones para nuestros familiares”.

Programas deportivos y culturales en toda la región

Gustavo Villagra, referente de San Benito, detalló las actividades: “Por el momento funciona así. Un día en un lugar, otro día en otro. Este fin de semana tenemos un encuentro en el Club Olimpia de 9 a 11. La idea es la inclusión, que todos participen y se sientan invitados y convocados”.

La convocatoria es amplia: “Estamos convocando a todos los chicos o a toda persona con discapacidad para que vayan a practicar algún deporte”, afirmó Vagra. La iniciativa ya cuenta con apoyo de distintos municipios, y las reuniones se realizan de manera rotativa, incluyendo San Benito, Oro Verde y Paraná.

Además del deporte, los organizadores buscan fomentar actividades culturales: danza, baile y canto. “Lo importante es sumar, se avecinan lindas experiencias”, sostuvo Sonia, destacando el alcance integral del proyecto para personas con discapacidad.

Apoyo institucional y próximos pasos

Marcelo Barreto, de Oro Verde, resaltó la predisposición institucional: “Ya veníamos viendo la necesidad de crear un espacio para los chicos con capacidades diferentes. Inmediatamente respondimos, charlé con la intendente y me dice que ‘sí, vamos a avanzar con esto, es importante’. Estamos predispuestos a contratar algún docente para que trabaje con los chicos”.

Conforman Asociación deportiva y cultural para personas con discapacidad

El proyecto de personería jurídica sigue su curso y contará con actividades en distintos clubes de la región, con la participación de familiares, estudiantes y voluntarios. “Invitar a todas las familias con discapacidad que se quieran sumar para el 7 de abril en el Nido de San Benito y agradecer al municipio y al Centro de Panaderos que nos ha recibido”, agregó Barreto.

Temas:

asociacion deportiva y cultura de discapacidad personas con discapacidad Clubes Paraná
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