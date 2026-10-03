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Haciendo Comunidad Moda circular y solidaridad

Moda circular con fines solidarios en Paraná: Arco Iris renueva su feria con ropa de temporada

La Asociación Arco Iris realiza su tradicional feria americana los jueves y sábados en su sede de Irigoyen 41, en Paraná. Hay prendas para toda la familia a precios accesibles y lo recaudado permite sostener distintas acciones solidarias de la institución.

3 de Octubre de 2026
Arco Iris retoma su feria de moda circular con ropa de temporada.
Arco Iris retoma su feria de moda circular con ropa de temporada. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

La Asociación Arco Iris realiza su tradicional feria americana los jueves y sábados en su sede de Irigoyen 41, en Paraná. Hay prendas para toda la familia a precios accesibles y lo recaudado permite sostener distintas acciones solidarias de la institución.

La feria de moda circular de Arco Iris en Paraná retoma con fuerza su actividad y ya incorpora indumentaria de primavera y verano entre las opciones disponibles para toda la familia. La tradicional feria funciona los jueves y sábados en la sede de la Asociación Arco Iris, ubicada en Irigoyen 41, entre 25 de Mayo y Urquiza.

 

Mirta Sotier, presidenta de la Asociación Civil Oncológica Infantil Arco Iris, contó a Elonce que la propuesta se mantiene con precios accesibles y una amplia variedad de prendas. La atención de los sábados se extiende hasta las 19:30 horas, mientras que quienes concurren pueden encontrar camisas y pantalones desde $2.000 a $3.000, además de calzas y ropa para niños a precios económicos.

 

Mirta Sotier, presidenta de la Asociaci&oacute;n Civil Oncol&oacute;gica Infantil Arco Iris (Elonce)
Mirta Sotier, presidenta de la Asociación Civil Oncológica Infantil Arco Iris (Elonce)

 

Con el cambio de temporada comenzaron a incorporarse bermudas, shorts, musculosas y remeras, prendas que ya son de las más buscadas por quienes se acercan a recorrer la feria. "De a poco sacamos la ropa de esta temporada de la primavera", explicó Sotier, quien destacó también el buen estado de la indumentaria.

 

Ropa accesible para toda la familia

 

La propuesta incluye prendas para hombres, mujeres y niños. Entre las opciones se encuentran remeras deportivas y de uso cotidiano, pantalones, ropa infantil y otras alternativas para renovar el guardarropa sin realizar un gasto elevado.

 

Sotier destacó especialmente la posibilidad de acceder a ropa para los más chicos, que suelen necesitar nuevas prendas con frecuencia debido a su crecimiento. En la feria pueden encontrarse, por ejemplo, prendas infantiles desde $2.000, además de otras alternativas de temporada.

 

(Elonce)
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La institución también ofrece descuentos cuando los compradores llevan varias prendas. La iniciativa se sostiene principalmente gracias a las donaciones de vecinos, que acercan ropa y otros elementos que luego son puestos a disposición en la feria.

 

Una feria que sostiene acciones solidarias

 

"Somos un puente de colores, un puente entre la gente que colabora y la necesidad de las familias", resumió Sotier al explicar el sentido de la actividad.

 

Los recursos obtenidos permiten a Arco Iris sostener diferentes acciones. Durante este año, por ejemplo, la institución pudo comprar una heladera para la sala de oncohematología, entregar una cocina y cambiar un aparato para garantizar el acceso a agua filtrada.

 

Además, la asociación entrega mercadería a familias todos los jueves. Cuando los productos no llegan mediante donaciones, la institución utiliza los fondos disponibles para comprar aquello que falta y completar las entregas.

 

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Próxima feria y campaña de donación de sangre

 

Arco Iris también prepara una nueva jornada fuera de su sede. El 10 de octubre estará presente en Plaza Alemana, en barrio Los Gobernadores, con ropa para niños y adultos y algunas opciones de calzado. La actividad se desarrollará aproximadamente entre las 10 y las 18 horas.

 

En paralelo, la asociación continúa trabajando en campañas de donación voluntaria de sangre. Actualmente desarrolla actividades junto con las escuelas "Santa Teresita" y "Jorge Luis Borges", donde los estudiantes participan de proyectos destinados a promover la donación.

 

(Elonce)
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Sotier explicó que organizan también una nueva colecta para las primeras semanas de noviembre, mientras analizan la posibilidad de realizar otra hacia fines de octubre. "Nuestra sangre no se fabrica, somos nosotros quienes podemos brindarla con amor a esa persona que lo necesita", destacó.

 

La feria de Arco Iris combina así la posibilidad de acceder a indumentaria económica y de temporada con una finalidad solidaria. Cada prenda donada y cada compra contribuyen a sostener las distintas acciones que la asociación desarrolla junto a familias y personas que necesitan acompañamiento.

 

Arco Iris retoma su feria de moda circular con indumentaria de temporada

Temas:

asociación civil oncológica infantil arco iris Paraná moda circular Feria solidaria donaciones
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