Acuerdan convenios de trabajo para el mantenimiento de caminos rurales de Diamante

Se trata de convenios de trabajo donde el ente vial propondría a los gobiernos locales transferir recursos. El objetivo es brindar una mejor transitabilidad a vecinos, productores, establecimientos educativos y centros rurales.
El director administrador de Vialidad Provincial, Exequiel Donda, llevó adelante un encuentro de trabajo con representantes de municipios y comunas del departamento Diamante con la finalidad de acordar tareas de mantenimiento en caminos rurales.
Se trata de convenios de trabajo donde el ente vial propondría a los gobiernos locales transferir recursos para que se encarguen de planificar zonas a mejorar la conectividad de las trazas.
Al respecto de ese tema, la intendente de General Ramírez, Flavia Pamberger, expresó: "Fue un encuentro muy productivo con el director de Vialidad, y el jefe de zonal Diamante, sirvió para ver en detalles el programa de mantenimiento de caminos y delimitar un trabajo articulado junto a las comunas y Vialidad".
Asimismo, dijo: "Entre los puntos del encuentro está la propuesta de que Vialidad nos transfiera recursos para que entre los municipios y comunas que mediante un esfuerzo podamos atender otras zonas diagramadas".
Participaron del encuentro, el intendende de Valle María, Mario Sokolovsky, y los presidentes comunales, Francisco Gutiérrez, Costa Grande, (en representación de José María trosero); Ariel Wol de Isletas (en representación de luchas Eichmann); Cristian kemerer de Colonia Ensayo; Juan lell de Aldea Spatzenkutter, y Alcides Medina, de Puerto Alvear. Por la zonal VI Diamante, Emiliano Chaparro y el jefe del Departamento II Municipios, Consorcios y Juntas de Gobierno, Marcelo Solanas, entre otras autoridades.