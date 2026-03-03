 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Acuerdan convenios de trabajo para el mantenimiento de caminos rurales de Diamante

Se trata de convenios de trabajo donde el ente vial propondría a los gobiernos locales transferir recursos. El objetivo es brindar una mejor transitabilidad a vecinos, productores, establecimientos educativos y centros rurales.

3 de Marzo de 2026
Mantenimiento de caminos rurales de Diamante.
Mantenimiento de caminos rurales de Diamante. Foto: (GPER).

El director administrador de Vialidad Provincial, Exequiel Donda, llevó adelante un encuentro de trabajo con representantes de municipios y comunas del departamento Diamante con la finalidad de acordar tareas de mantenimiento en caminos rurales.

 

Se trata de convenios de trabajo donde el ente vial propondría a los gobiernos locales transferir recursos para que se encarguen de planificar zonas a mejorar la conectividad de las trazas.

Al respecto de ese tema, la intendente de General Ramírez, Flavia Pamberger, expresó: "Fue un encuentro muy productivo con el director de Vialidad, y el jefe de zonal Diamante, sirvió para ver en detalles el programa de mantenimiento de caminos y delimitar un trabajo articulado junto a las comunas y Vialidad".

Asimismo, dijo: "Entre los puntos del encuentro está la propuesta de que Vialidad nos transfiera recursos para que entre los municipios y comunas que mediante un esfuerzo podamos atender otras zonas diagramadas".

 

Participaron del encuentro, el intendende de Valle María, Mario Sokolovsky, y los presidentes comunales, Francisco Gutiérrez, Costa Grande, (en representación de José María trosero); Ariel Wol de Isletas (en representación de luchas Eichmann); Cristian kemerer de Colonia Ensayo; Juan lell de Aldea Spatzenkutter, y Alcides Medina, de Puerto Alvear. Por la zonal VI Diamante, Emiliano Chaparro y el jefe del Departamento II Municipios, Consorcios y Juntas de Gobierno, Marcelo Solanas, entre otras autoridades.

Departamento Diamante Vialidad provincial
