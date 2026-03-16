Abierta la inscripción para más de 50 cursos y talleres del Departamento de la Mediana y Tercera Edad de la UNER

REDACCIÓN ELONCE
El Departamento de Mediana y Tercera Edad, dependiente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, abrió las inscripciones para más de 50 cursos y talleres destinados a adultos y personas mayores.
El Departamento de la Mediana y Tercera Edad de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) abrió la inscripción a sus cursos y talleres, una propuesta educativa destinada a adultos y personas mayores. La iniciativa busca ofrecer un espacio de aprendizaje a lo largo de toda la vida, con opciones para cumplir materias pendientes o simplemente aprender nuevas habilidades.
“Es un lugar que cuidamos y queremos mucho. A pesar del contexto de reclamos y visibilización del conflicto universitario, el equipo ha abierto hoy las inscripciones para llevar adelante esta experiencia educativa”, explicó Aixa Boeykens, decana de la facultad.
Valeria Olivetti, coordinadora del Departamento, detalló la diversidad de opciones: “Hay más de 50 cursos y talleres. Ofrecemos talleres literarios, fotografía, radioteatro, idiomas, biodanza, producción de podcast, filosofía, alfabetización tecnológica, manejo de celulares, ajedrez, patrimonio cultural y arquitectónico de Paraná. La idea es aprender y disfrutar”, indicó.
Inscripciones abiertas hasta el 27 de marzo
Olivetti precisó que la inscripción se realiza de lunes a viernes, de 16 a 19, en Alameda de la Federación 115, y que las clases comenzarán la semana del 6 de abril. “Algunas propuestas ya tienen cupos completos, así que invitamos a quienes estén interesados a acercarse o a escribirnos al correo electrónico y WhatsApp para consultas”, agregó.
El primer trimestre se desarrollará durante abril, mayo y junio, y el segundo trimestre durante agosto, septiembre y octubre. Algunas propuestas se extienden a lo largo de ambos trimestres, mientras que otras son nuevas en el segundo.
Educación para toda la vida
“Este espacio no solo permite que los adultos mayores cumplan metas académicas, sino también que se conecten con la comunidad y desarrollen habilidades diversas”, concluyó Olivetti.