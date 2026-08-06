Abrieron las inscripciones a las Carreras en la UTN Concordia

La UTN Facultad Regional Concordia abrió la inscripción a los interesados en iniciar alguna de sus Carreras presenciales en 2027: Ingenierías, Licenciatura y Tecnicaturas.
La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Concordia abrió la inscripción a los interesados en iniciar alguna de sus Carreras presenciales en 2027: Ingenierías, Licenciatura y Tecnicaturas.
Las inscripciones se reciben para estudiar Ingeniería en Energía Eléctrica, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial y Licenciatura en Administración Rural (con título intermedio de Técnico Universitario); todas formaciones no aranceladas y con cursado presencial en la sede de la Facultad, Salta y San Juan.
Quienes busquen Carreras universitarias con menos años de cursado, pueden optar por las Tecnicaturas Universitarias: Programación, Mantenimiento Industrial e Higiene y Seguridad en el Trabajo. Estas tres formaciones son aranceladas, con modalidad presencial de cursado y rápida inserción laboral en el medio local y regional.
Para las Ingenierías y Licenciatura, el curso de ingreso anticipado iniciará el 5 de septiembre, en modalidad presencial los días sábados de 9 a 13 horas, con una duración de tres meses.
Los interesados en inscribirse, deben completar el formulario de inscripción online, ingresando a la página web www.ingresantes.frcon.utn.edu.ar/; presentando fotocopia autenticada del título secundario o constancia de alumno regular, en el caso de estar cursando el último año del secundario; constancia de CUIL; partida de nacimiento autenticada, DNI (frente y dorso) y una foto tipo carnet (de frente).
También, los futuros ingresantes pueden acercarse a la sede de la UTN Concordia, Salta 277, de 8 a 21 horas; también comunicarse telefónicamente al (0345) 4214590 ó 4226614 o al correo electrónico ingreso@frcon.utn.edu.ar.