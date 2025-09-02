Valentina Zenere: con Sebastián Ortega “no hablamos de casamiento, pero me encantaría”

Valentina Zenere se encuentra atravesando un gran momento a nivel artístico y personal ya que protagonizó la serie En el Barro de Netflix que se posicionó como la más vista, y está en pareja con el productor Sebastián Ortega.
En una primera instancia, en una entrevista para el programa televisivo Puro Show, la actriz habló acerca del excelente recibimiento que tuvieron los espectadores con la ficción: "Estoy muy contenta con el éxito de la serie. Es una locura lo que está pasando, sabíamos que iba a ir bien por El Marginal, que la gente, aunque sea por curiosa, la iba a ver, pero es una locura lo que está pasando, le está yendo muy bien".
Sin embargo, es consciente de las críticas que hay, sobre todo por la "sexualización" de las mujeres. Pero, "decidí no leer las críticas, uno está acostumbrado a que haya hate, algunas cosas angustian porque te quedas con lo negativo a veces y es un poco una fiaca. Pero me quedo con las críticas constructivas".
Su vida sentimental
En cuanto a su vida sentimental, la intérprete quiso desmentir a las versiones que indican que es parte de la serie debido a su relación con el director, ya que especificó que hizo el casting por videollamada.
Además, recordó y habló de sus planes: "Lo conocí rodando y me puse de novia muchísimo después, fue consecuencia, nos conocimos trabajando. Estamos muy bien, no hablamos de casamiento, pero me encantaría".
Cómo se preparó Valentina Zenere para grabar "En el Barro"
En su visita a Nadie Dice Nada (Luzu), la joven 28 años se sinceró sobre algunos pensamientos que le jugaban en contra a la hora de hacer este papel: "Tengo unos pares de problemitas de autoestima que estoy trabajando en terapia. En un momento dije, 'la p… madre soy actriz y no me puedo estar preocupando por esto'. Si yo en una escena estoy desnuda y estoy preocupada por si tengo la panza hinchada o no cuando mi emoción tiene que estar en otro lado, estoy haciendo muy mal mi laburo".
"Para eso también está la coordinadora de intimidad porque yo sé que partes me dan más o menos inseguridad o qué cosa prefiero que no se muestre, y ella te cuida eso. No es solamente para las escenas de sexo, sino también para cuando hay desnudos", contó sobre el trabajo que tuvo que hacer.
Finalmente, se sinceró y manifestó: "Todo el mundo OnlyFans, visitas higiénicas, a mí me re costaba y mi coach me decía, 'ponete a hacer videos antes del rodaje porque vos no podés llegar al rodaje...' Ella me decía que le mande los videos y yo sentía que no me podía hacer un video sola en mi casa. Lo hice y le mandaba los ocultos, pero no saben la cosa que me dio pero estuvo muy bueno poder hacer algo previo para no llegar al set en bolas. Yo había sido de las que nunca le mandó a un novio, porque también siendo actriz y sabiendo dónde va la cámara, era como poner el teléfono y me veo algo y me distraigo". Fuente: Exitoína