Tras el escándalo, se estrenó el título de Embajadora del Carnaval: las declaraciones de Sofía Funes y Felicita Fouce

Tras el escándalo, se estrenó el título de Embajadora del Carnaval. Tras ser despojada de su corona, por una suma mal hecha en la definición de la Reina en Gualeguaychú, Sofía Funes estrenó el título de Embajadora Cultural.

Este lunes, en el marco de un Corsódromo con mucho público, la reina de Papelitos fue distinguida con la nueva categoría, que se inaugura tras el escándalo de las Dos Reinas.

Sofía Funes en su coronación como Embajadora del Carnaval. (Radio Máxima)

Rodeada de las reinas de las comparsas, su familia e integrantes de Papelitos, en el centro de la pasarela José Luis Gestro, Sofía Funes recibió el afecto de la comunidad carnavalera luego de la controvertida elección del reinado 2025.

Con los atributos de la banda, capa y corona, la reina de Papelitos fue instituida como la primera Embajadora Cultural. La coronación fue realizada por el presidente del club Juventud Unida, Cristhian Gómez.

Sofía Funes es la Embajadora Cultural del Carnaval del País. (R2820)

“Es un privilegio para mí”

En la pasarela y mientras retornaba a la previa para ocupar su lugar en la comparsa, Sofía charló con R2820: “la verdad que estoy muy contenta, un privilegio para mí ser la nueva embajadora del Carnaval del País. Es un nuevo rol que no se había dado, así que habrá muchísimas cosas para hacer y representar al carnaval. Así que feliz”.

Agregó que “quiero agradecer todo el acompañamiento de la comparsa, me han contenido y ahora es tiempo de disfrutar”.

La Reina, Felicita Fouce y la Embajadora, Sofía Funes. (R2820)

La Reina del Carnaval, “tranquila y en paz”

Después de haber pasado mucha agua bajo el puente, el sábado y su modo, el Carnaval coronó a su nueva soberana Felicita Fouce, reina de Mari Mari y, por esos pliegues que tiene la vida, casi de inmediato Felicita pisó la pasarela "José Luis Gestro" en su primera pasada como reina.

"En verdad fue una noche mágica para mí, dado cómo se dio la coronación, por más que no fue en el momento que tuvo que haber sido, finalmente se dio y rodeada de personas que dan amor", reflexionó Felicitas ante el micrófono de R2820 y agregó "sentí que estaba en el lugar que tenía que estar, que fue lo justo. Me sentí tranquila, en paz".

Primera pasada de Felicita Fouce. (R2820)

Vivir el carnaval

"Soy una fiel creyente de que por algo pasan las cosas y esto sucedió para que las cosas empiecen a cambiar, a tomarse con el compromiso y la responsabilidad que nuestro carnaval se merece. Se intentó hacer una coronación fuera de tiempo en un marco lo más ideal posible y, en lo personal, fue espectacular haber ingresado con toda mi comparsa, mis compañeras reinas y ex reinas de ediciones anteriores. Eso me confirma que un carnaval es unidad y compañerismo, es como se debe realmente vivir el carnaval", subrayó.

Empatía y solidaridad

Enseguida, Fouce valoró que no hubo competencia con las otras tres postulantes -Sofía Funes, Dalila Cepeda y Agustina García- sino que "las cuatro construimos un camino de empatía, en sororidad, en compañerismo, y eso también me lo llevo para siempre guardado en el corazón".

Felicita Fouce, estrenó su reinado. (R2820)

Sobre la ausencia de los integrantes de la Comisión en la coronación, Felicitas manifestó que "no fue un pedido de mi parte, ni pensé en eso, pero sí me parecía que era un momento para vivir en familia; con mis amigas que fueron un sostén muy grande esta semana; con toda la familia Rojinegra que no hizo más que apoyarme durante toda esta temporada y rodeada de gente que me contuvo mucho. Agradezco que se me haya respetado cómo yo quise que fuese la coronación", dijo según replicó R2820.

“Cuidar el Carnaval”

Finalmente, a la nueva soberana tampoco le confirmaron si sería la última vez que se elige una reina en el Carnaval del País. "En caso que se dé, bienvenidos sean los cambios, siempre en una dirección para que nuestro carnaval vaya en desarrollo, sobre todo desde la parte humana y artística, que creo que es a dónde tiene que apuntar nuestro carnaval, porque el arte es nuestro tesoro y tenemos que cuidarlo, tenemos que ser comprometidos con cuidar el carnaval y a todos sus integrantes", cerró con una sonrisa antes de emprender desfile de reina por los 500 metros de la pasarela.

Fuente: (R2820)