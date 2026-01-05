 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Espectáculos Se entregan el próximo 15 de marzo

Rumbo al Oscar 2026: “Belén”, entre las 15 películas que siguen en carrera

Belén, la película que está a un paso de ser nominada en los Oscar. La película de Dolores Fonzi continúa en carrera para ser nominada en la categoría “Mejor Largometraje Internacional”.

5 de Enero de 2026
Belén, la película que está a un paso de ser nominada en los Oscar.
Belén, la película que está a un paso de ser nominada en los Oscar. Foto: (Redes).

Belén, la película que está a un paso de ser nominada en los Oscar. La película de Dolores Fonzi continúa en carrera para ser nominada en la categoría “Mejor Largometraje Internacional”.

La Academia de Hollywood incluyó a la película argentina "Belén" en la "shortlist" de las 15 producciones que aspiran al Oscar como Mejor Película Internacional.

El filme nacional, dirigido por Dolores Fonzi, logró superar la fase inicial de votación y se mantiene en carrera tras competir con más de 90 candidatas de todo el mundo, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Para conocer el destino final del destacado drama argentino habrá que esperar al 19 de enero, fecha en que se anunciarán las 5 nominadas definitivas que viajarán a la ceremonia.

En tanto, la entrega de los Premios Oscar 2026 tendrá lugar el próximo 15 de marzo en el Teatro Dolby de Los Angeles.

 

Con esta preselección, el cine argentino busca alcanzar su tercera estatuilla dorada, consolidando el gran momento de la industria local en los festivales más importantes del mundo, publicó NA.

Inspirada en el libro Somos Belén de Ana Correa, el largometraje contó con guion de Dolores Fonzi y Laura Paredes. La trama se ubicó en la provincia de Tucumán, Argentina, y siguió a Julieta, una joven procesada por homicidio agravado por el vínculo, por una acusación de aborto inducido.

 

Las 15 películas que siguen en carrera para Mejor Largometraje Internacional

 

Argentina, BELÉN

Brasil, EL AGENTE SECRETO

Francia, fue solo un accidente

Alemania, SONIDO DE CAÍDA

India, CONFINADA EN CASA

Irak, EL PASTEL DEL PRESIDENTE

Japón, KOKUHO

Jordania, todo lo que queda de ti

Noruega, VALOR SENTIMENTAL

Palestina, PALESTINA 36

Corea del Sur, SIN OTRA OPCIÓN

España, SIRÂT

Suiza, TURNO DE TARDE

Taiwán, CHICA ZURDA

Túnez, LA VOZ DE HIND RAJAB

Temas:

Argentina Hollywood Los Angeles Oscar 2026
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso