Rumbo al Oscar 2026: “Belén”, entre las 15 películas que siguen en carrera

Belén, la película que está a un paso de ser nominada en los Oscar. La película de Dolores Fonzi continúa en carrera para ser nominada en la categoría “Mejor Largometraje Internacional”.
La Academia de Hollywood incluyó a la película argentina "Belén" en la "shortlist" de las 15 producciones que aspiran al Oscar como Mejor Película Internacional.
El filme nacional, dirigido por Dolores Fonzi, logró superar la fase inicial de votación y se mantiene en carrera tras competir con más de 90 candidatas de todo el mundo, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
Para conocer el destino final del destacado drama argentino habrá que esperar al 19 de enero, fecha en que se anunciarán las 5 nominadas definitivas que viajarán a la ceremonia.
En tanto, la entrega de los Premios Oscar 2026 tendrá lugar el próximo 15 de marzo en el Teatro Dolby de Los Angeles.
Con esta preselección, el cine argentino busca alcanzar su tercera estatuilla dorada, consolidando el gran momento de la industria local en los festivales más importantes del mundo, publicó NA.
Inspirada en el libro Somos Belén de Ana Correa, el largometraje contó con guion de Dolores Fonzi y Laura Paredes. La trama se ubicó en la provincia de Tucumán, Argentina, y siguió a Julieta, una joven procesada por homicidio agravado por el vínculo, por una acusación de aborto inducido.
Las 15 películas que siguen en carrera para Mejor Largometraje Internacional
Argentina, BELÉN
Brasil, EL AGENTE SECRETO
Francia, fue solo un accidente
Alemania, SONIDO DE CAÍDA
India, CONFINADA EN CASA
Irak, EL PASTEL DEL PRESIDENTE
Japón, KOKUHO
Jordania, todo lo que queda de ti
Noruega, VALOR SENTIMENTAL
Palestina, PALESTINA 36
Corea del Sur, SIN OTRA OPCIÓN
España, SIRÂT
Suiza, TURNO DE TARDE
Taiwán, CHICA ZURDA
Túnez, LA VOZ DE HIND RAJAB