Sin película argentina candidata, todas las nominaciones a los premios Oscar

Todos los candidatos a los premios Oscar 2026

El film era uno de los 15 preseleccionados, en una categoría en la que quedaron El agente secreto (Brasil), Valor sentimental (Noruega) y Fue solo un accidente (Francia).

De lograrlo, Belén hubiera sido la novena película en ser candidata en el rubro que anteriormente se conocía como mejor película hablada en idioma extranjero. Las ocho que ya lo fueron son La tregua, Camila, La historia oficial (lo ganó), Tango, El hijo de la novia, El secreto de sus ojos (también lo obtuvo), Relatos salvajes y Argentina, 1985.

También el argentino Pablo Helman se quedó sin su quinta nominación. Fue supervisor de efectos visuales de Wicked: Por siempre.

Desde este 2026, a los 23 rubros se suma el de mejor casting.

La ceremonia de entrega de la 98ª edición de los premios de la Academia de Hollywood se realizará el domingo 15 de marzo, en el Dolby Theatre, en el corazón de Hollywood.

Todos los nominados a los Oscar 2026

Mejor película

“Bugonia”

“F1: La película”

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Marty Supremo”

“Una batalla tras otra”

“El agente secreto”

“Valor sentimental”

“Pecadores”

“Sueños de trenes”

Mejor dirección

Chloé Zhao, “Hamnet”

Josh Safdie, “Marty Supremo”

Paul Thomas Anderson, “Una batalla tras otra”

Joachim Trier, “Valor sentimental”

Ryan Coogler, “Pecadores”

Mejor actor protagónico

Timothée Chalamet, “Marty Supremo”

Leonardo DiCaprio, “Una batalla tras otra”

Ethan Hawke, “Blue Moon”

Michael B. Jordan, “Pecadores”

Wagner Moura, “El agente secreto”

Mejor actriz protagónica

Jessie Buckley, “Hamnet”

Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You”

Kate Hudson, “Song Sung Blue”

Renate Reinsve, “valor sentimental”

Emma Stone, “Bugonia”

Mejor actor de reparto

Benicio Del Toro, “Una batalla tras otra”

Jacob Elordi, “Frankenstein”

Delroy Lindo, “Pecadores”

Sean Penn, “Una batalla tras otra”

Stellan Skarsgård, “Valor sentimental”

Mejor actriz de reparto

Elle Fanning, "Valor sentimental"

Inga Ibsdotter Lilleaas, "Valor sentimental"

Amy Madigan, "La hora de la desaparición"

Wunmi Mosaku, "Pecadores"

Teyana Taylor, "Una batalla tras otra"

Mejor guion original

“Blue Moon”

“Fue solo un accidente”

“Marty Supremo”

“Valor sentimental”

“Pecadores”

Mejor guion adaptado

“Bugonia”

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Una batalla tras otra”

“Sueños de trenes”

Mejor película internacional

“El agente secreto”

“Fue solo un accidente”

“Valor sentimental”

“Sirat”

“The Voice of Hind Rajab”

Mejor película de animación

“Arco”

“Elio”

“Las guerreras K-Pop”

“Little Amélie or the Character of Rain”

“Zootopia 2”

Mejor casting

“Hamnet”

“Marty Supremo”

“Una batalla tras otra”

“El agente secreto”

“Pecadores”

Mejor música original

“Bugonia”

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Una batalla tras otra”

“Pecadores”

Mejor canción

“Dear Me”, de “Diane Warren: Relentless”

“Golden”, de “Las guerreras K-Pop”

“I Lied to You”, de “Pecadores”

“Sweet Dreams of Joy” de “Viva Verdi”

“Train Dreams” de “Sueños de trenes”

Mejor fotografía

“Frankenstein”

“Marty Supremo”

“Una batalla tras otra”

“Pecadores”

“Sueños de trenes”

Mejor edición

“F1: La película”

“Marty Supremo”

“Una batalla tras otra”

“Valor sentimental”

“Pecadores”

Mejor diseño de producción

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Marty Supremo”

“Una batalla tras otra”

“Pecadores”

Mejor diseño de vestuario

“Avatar: Fuego y cenizas”

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Marty Supremo”

“Pecadores”

Mejor maquillaje y peluquería

“Frankenstein”

“Kokuho”

“Pecadores”

“The Smashing Machine”

“The Ugly Stepsister”

Mejor sonido

“F1: La película”

“Frankenstein”

“Una batalla tras otra”

“Pecadores”

“Sirat”

Mejores efectos visuales

“Avatar: Fuego y cenizas”

“F1: La película”

“Jurassic World: Renace”

“The Lost Bus”

“Pecadores”

Mejor largometraje documental

“The Alabama Solution”

“Come See Me in the Good Light”

“Cutting Through Rocks”

“Mr. Nobody Against Putin”

“The Perfect Neighbor”

Mejor cortometraje documental

“All the Empty Rooms”

“Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud”

“Children No More: Were and Are Gone”

“The Devil Is Busy”

“Perfectly a Strangeness”

Mejor cortometraje de acción real

“Butcher’s Stain”

“A Friend of Dorothy”

“Jane Austen’s Period Drama”

“The Singers”

“Two People Exchanging Saliva”

Mejor cortometraje de animación

“Butterfly”

“Forevergreen”

“The Girl Who Cried Pearls”

“Retirement Plan”

“The Three Sisters”