Marley presentó los chats que probarían la extorsión económica de uno de sus denunciantes

Tras las denuncias por abuso sexual y corrupción de menores que cayeron en su contra, el conductor televisivo Alejandro Marley Wiebe presentó pruebas en la Justicia.

Así lo anunció Ángel de Brito al aire de su programa. Según mostró el periodista de espectáculos en el ciclo que conduce, en dicho documento, Marley tilda de falsa a la denuncia y provee los chats que demuestran cómo Adrián Molina lo buscó para pedirle dinero y extorsionarlo.

"Vale mencionar que el intercambio de mensajes con Molina ocurrió en el plazo de un mes, luego de lo cual, nos conocimos personalmente. En un simple cotejo de fechas se demuestra que el vínculo sucedió siendo ambos adultos mayores y plenamente conscientes. Si advertimos que Adrián Molina nació el 11 de enero de 1979, para el año 1999 contaba con 20 años de edad", indica el documento entregado a la Justicia.

"Adquirí el terreno en el barrio la colina en Don Torcuato el día 19 de enero de 1998 y anexo la escritura. Sobre dicho terreno se construyó la propiedad en la que vivo, dando fin a la primera etapa de la obra entre fines del 98 y principios del 99, oportunidad en la que me mudé a dicho domicilio", sostuvo Wiebe, anexando las escrituras de su casa.

Entre otras de las pruebas que menciona De Brito, hace referencia a una "biografía" que Molina le habría entregado a Marley cuando ellos estaban comenzando su acercamiento, en el que se puede observar que ambos mantenían comunicación cuando el denunciante estaba en la facultad. Además, brindó el nombre de algunos de sus compañeros que podrían testificarlo.

En el transcrito al que accedió Ángel y leyó en "LAM", se ve lo que sería un chat entre el denunciante y Marley, donde Molina le cuenta de su situación económica: "Ale, estoy en una situación complicada de salud, estoy con problemas de corazón y tuve una caída de depresión, y algo más que no quiero mencionar. Necesito un lugar para vivir, y vos sos una de las pocas personas con confianza para pedir ayuda".

"Hola, ¿pero cómo un lugar para vivir? ¿Dónde vivís ahora? Yo tengo un departamento vacío en venta, pero que todavía no se vendió, en CABA", habría sido la respuesta de Marley. A esto, Molina le cuenta que sigue viviendo con su ex, y no le conviene abandonar Miami, ya que allí se encuentran sus doctores, terapista, tarjeta y suscargos".

"Mi única opción en este momento, después de hablar con un asistente financiero, es bancarrota, lo que me dejaría indocumentado por ocho años. Debo aproximadamente 28 mil dólares (en cargos médicos) pero no tengo que pagar eso. Volver a la Argentina es un atraso. Ya lo resolveré Ale, estoy bien", cierra el mensaje.

El próximo mensaje que muestra el periodista dejaría en evidencia la extorsión: "Ale, no escuché de vos. Si no nos comunicamos, esto va a ser muy perjudicial. Necesito que te comuniques con el Dr. Apolo o conmigo de manera urgente antes de que no haya vuelta atrás. Espero que te contactes con el Dr. o conmigo antes de las próximas 24 horas", se lee en la captura.