María Becerra a J. Rei: “Sos todo lo que alguna vez soñé; te amo para siempre”

María Becerra decidió abrir su corazón y compartir con sus seguidores un emotivo mensaje para celebrar su tercer aniversario de amor con J. Rei. A través de una publicación en Instagram, la cantante mostró distintas fotos que retratan su vida juntos: momentos en casa, viajes inolvidables y la compañía de sus mascotas.
La artista eligió un texto cargado de sentimiento para resumir todo lo que significa su relación. “Hace 3 años que la vida me puso adelante a quien hoy es el amor de mi vida. Un amor que jamás pensé que iba a vivir, algo que solo creí que se veía en películas pero que jamás me iba a tocar….y me tocó", comenzó escribiendo.
En el mismo posteo, Becerra continuó con palabras de profunda gratitud hacia su pareja: "Soy tan afortunada de que me ames y que me dejes amarte", expresó, dejando en claro que este vínculo se ha convertido en uno de los pilares más importantes de su vida.
Un mensaje cargado de emociones
La cantante, que no suele ocultar su costado más sensible, también aprovechó para destacar todo lo que su pareja significa en su día a día. "Gracias por sostener mi mano siempre, por cuidarme, mimarme, amarme, hacerme reír tanto, gracias por confiar en mí, por hacerme sentir especial, por ser mi compañero de aventuras, mi hombro para llorar y más que nada …por ser ese abrazo que todo lo calma", escribió.
Con estas palabras, evocó los buenos y malos momentos que atravesaron juntos, dejando entrever que la relación ha sabido fortalecerse en cada etapa. La declaración culminó con un mensaje que resume la esencia de su vínculo: "Sos todo lo que alguna vez soñé. Te amo para siempre. 3 años y contando", cerró con varios emojis de corazones.
La publicación se llenó de comentarios de sus seguidores, que no tardaron en dejar mensajes de cariño y felicitaciones por la historia de amor que la artista decidió compartir públicamente. Muchos destacaron la autenticidad del vínculo y la manera en que ambos lograron superar distintas adversidades.
Una relación marcada por desafíos
Si bien María y J. Rei compartieron momentos de felicidad, la pareja también debió enfrentar pruebas difíciles. En estos años atravesaron situaciones dolorosas, como la pérdida de varios embarazos, además de un delicado momento de salud que la cantante enfrentó y que la obligó a hacer una pausa en su carrera.
A pesar de todo, lograron salir adelante juntos, apoyándose mutuamente. También vivieron instancias memorables, como la emoción que significó para Becerra llenar el estadio de River, con J. Rei acompañándola en primera fila en una de las noches más importantes de su vida artística.
Con esta dedicatoria, la cantante reafirmó la fortaleza de su vínculo y la gratitud hacia su pareja, destacando entre risas, aventuras y abrazos que “todo lo calman”, la solidez de un amor que sigue creciendo.