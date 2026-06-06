Luana y JC protagonizaron un apasionado beso durante la fiesta de Gran Hermano

Tras una semana marcada por conflictos dentro de la casa, Luana Fernández se mostró muy cerca de Juan Carlos López. Un baile cargado de complicidad terminó en un beso que sorprendió a los participantes.
La fiesta semanal de Gran Hermano Generación Dorada dejó uno de los momentos más comentados de la temporada. Luana Fernández y Juan Carlos “JC” López protagonizaron un acercamiento que culminó con un apasionado beso frente a sus compañeros, generando repercusión tanto dentro como fuera de la casa.
Luego de varios días atravesados por discusiones y cuestionamientos, especialmente tras su enfrentamiento con Nenu López, Luana decidió dejar de lado las tensiones para disfrutar de la celebración organizada por la producción del reality.
La participante compartió gran parte de la noche junto a JC, uno de los nuevos ingresos al programa.
Una noche de complicidad
Durante la fiesta, ambos se mostraron muy cercanos. Entre risas, conversaciones y bailes, la química entre ellos fue creciendo a medida que avanzaba la noche.
Baile HOT con CHAPE incluido entre JC y Luana 🫦#LaNocheDeLosEx en #StreamsTelefe con Coty#GranHermano #GeneraciónDorada pic.twitter.com/pgHcGnQCcO— Streams Telefe (@streamstelefe) June 6, 2026
Los participantes intercambiaron miradas y gestos de complicidad mientras disfrutaban de la música junto al resto de los concursantes.
El momento culminante llegó cuando, en medio de un baile, sellaron su acercamiento con un beso que no pasó desapercibido para nadie.
Reacciones dentro y fuera de la casa
La escena sorprendió a varios de los jugadores y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados por los seguidores del programa en las redes sociales.
Para Luana, el episodio representó un cambio de clima después de días complejos dentro del juego, marcados por discusiones y diferencias con algunos compañeros.
Mientras tanto, JC continúa consolidando su presencia en la casa con una personalidad que ya había adelantado antes de ingresar al reality.
Quién es JC
Juan Carlos López se presentó ante el público como bailarín y stripper profesional. Durante su presentación previa al ingreso al programa había asegurado: “Construí una carrera sacándome la ropa. Me encanta estar soltero, pero siempre estoy abierto a conocer a alguien”.
Sus declaraciones cobraron relevancia nuevamente luego del acercamiento con Luana, que abrió interrogantes sobre la posibilidad de un nuevo romance dentro de la casa más famosa del país.
Por ahora, el vínculo entre ambos promete seguir dando que hablar en las próximas galas y sumar un nuevo capítulo a la convivencia en Gran Hermano Generación Dorada.