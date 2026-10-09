Los hijos de Piero cantaron “Mi viejo” para darle el último adiós

Los hijos de Piero protagonizaron una emotiva despedida al interpretar “Mi viejo” frente al féretro del reconocido cantautor argentino, quien falleció el miércoles a los 81 años. Juan y Fiorella De Benedictis eligieron una de las canciones más representativas de la trayectoria de su padre para rendirle homenaje durante el velorio realizado este jueves en la Ciudad de Buenos Aires.

La ceremonia tuvo lugar en la Sala Velatoria Lázaro Costa, ubicada en el barrio porteño de Belgrano, donde familiares, amigos y allegados se reunieron para despedir al artista. El encuentro estuvo marcado por las muestras de afecto hacia el músico, cuya muerte se produjo después de atravesar complicaciones de salud que habían requerido su internación.

Uno de los momentos más significativos ocurrió cuando Juan y Fiorella comenzaron a cantar “Mi viejo”, la composición que Piero popularizó y que se convirtió en un clásico de la música argentina. Los hermanos estuvieron acompañados por Enrique Aiello, guitarrista y director musical que trabajó junto al cantante durante más de tres décadas.

El homenaje de sus hijos con una canción emblemática

La interpretación de “Mi viejo” adquirió un significado especial durante la despedida. La canción, que aborda el vínculo entre padres e hijos y el paso del tiempo, fue elegida por los propios familiares para recordar al artista.

La escena quedó registrada en imágenes que posteriormente circularon en las redes sociales. En ellas se observó a los hijos del músico interpretando el tema frente al féretro, mientras los presentes acompañaban el homenaje.

Aunque Piero no escribió la letra de “Mi viejo”, a lo largo de su carrera contó que la interpretaba pensando en su propio padre. Décadas después, fueron sus hijos quienes eligieron esa misma composición para despedirlo.

Familiares y amigos acompañaron el último adiós

Durante el velatorio estuvieron presentes su viuda, Mariana Schettini, y sus tres hijos, Juan, Fiorella y Giuliano, además de otras personas cercanas al cantante.

Entre quienes se acercaron a despedirlo también estuvieron el periodista Gustavo Lutteral y el productor Darío Arellano, junto a figuras vinculadas con su trayectoria artística.

El cortejo fúnebre estaba previsto para este viernes 9 de octubre, a partir de las 11, con destino al Cementerio de la Recoleta, donde se realizaría la despedida final.

El legado musical de Piero

Piero De Benedictis falleció a los 81 años después de atravesar problemas de salud que habían motivado su internación. Su muerte generó numerosas expresiones de pesar entre músicos, colegas y admiradores que acompañaron su carrera.

A lo largo de su trayectoria, el cantautor construyó un repertorio que combinó canciones dedicadas a los vínculos familiares, reflexiones sociales y composiciones vinculadas con la paz y la solidaridad.

Entre sus obras más reconocidas se encuentran “Mi viejo”, “Para el pueblo lo que es del pueblo”, “Llegando llegaste” y “Soy pan, soy paz, soy más”, canciones que formaron parte de distintas generaciones de la música popular argentina.