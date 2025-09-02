“Paraíso en la Tierra”: Posó con bikini de una tela metalizada con efecto sirena

Liz Solari volvió a sorprender a sus seguidores al compartir un carrusel de imágenes desde las playas paradisíacas del Caribe. La modelo y actriz posó frente a las aguas turquesas de República Dominicana y rápidamente captó la atención con su elección de look veraniego. La rubia eligió una microbikini azul eléctrico con efecto sirena, confeccionada en una tela satinada que refleja la luz y genera destellos metalizados, una apuesta audaz y sofisticada que no pasó desapercibida entre sus fanáticos.
El diseño elegido por Solari combina sensualidad y estilo en partes iguales. El corpiño cuenta con aro y sin relleno, acompañado de breteles finos, lo que resalta la naturalidad y la frescura de su figura. En tanto, la bombacha se presenta en su versión clásica, de tiro medio y cavada, siguiendo la tendencia minimalista que domina esta temporada en el mundo de la moda de playa.
El escenario elegido para la producción casera no pudo ser mejor: las aguas cristalinas del Caribe funcionaron como telón de fondo, potenciando el efecto tornasolado de la tela. La unión del entorno natural y el vestuario de Solari logró transmitir un aire de ensueño que la modelo supo destacar con total naturalidad.
Un look fresco y natural para la playa
Con el pelo húmedo peinado hacia atrás y el rostro al natural, optó por un maquillaje ligero que se adapta a la perfección a un día bajo el sol. Su propuesta incluyó piel luminosa, cejas definidas y labios apenas hidratados, un combo que realzó su belleza sin necesidad de artificios.
Este look demuestra una vez más el estilo personal de la modelo, quien suele inclinarse por la simpleza sofisticada, logrando transmitir elegancia en contextos relajados. La naturalidad es, sin dudas, parte de su sello personal, y así lo reflejan sus últimas apariciones en redes sociales.
La combinación entre el color vibrante del traje de baño y el tono turquesa de las aguas dominicanas generó una postal de alto impacto visual, que rápidamente cosechó likes y comentarios en la publicación.
El mensaje de Liz Solari desde República Dominicana
Pero no solo las imágenes llamaron la atención de sus seguidores, sino también las palabras que eligió para acompañarlas. En el pie de foto de su publicación, Liz escribió: "¡Gracias a Dios por este paraíso en la Tierra! Volvimos renovados", junto a una serie de emojis que reflejaron alegría, paz y gratitud.
El mensaje transmitió una sensación de bienestar y conexión espiritual, un tema recurrente en la vida pública de Solari, quien suele compartir reflexiones vinculadas con la naturaleza, el equilibrio interior y la espiritualidad.
La publicación, en pocas horas, acumuló miles de reacciones y comentarios de sus fanáticos, quienes no solo elogiaron su impactante look, sino también el mensaje de agradecimiento que acompañó la foto. (Con información de Tn Estilo)