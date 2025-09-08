Lamine Yamal mostró una romántica imagen con Nicki Nicole tras los rumores de separación

En los últimos días, circuló el rumor de una presunta separación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole. La teoría se sostenía en la ausencia de fotos recientes juntos en sus cuentas de Instagram. Sin embargo, tras la brillante actuación del delantero en la victoria de España sobre Turquía, un gesto inesperado disipó las dudas.

Fue Nico Williams, figura también en el triunfo de La Roja, quien dejó al descubierto la situación sentimental de su compañero. “Hermano, ¿por qué sonríes?, bro“, lanzó entre risas. Y enseguida agregó: “¿Por qué le sonríes al móvil?“.

ENAMORADO: Nico Williams filmó a Lamine Yamal sonriéndole al celular. ¡Atención al fondo de pantalla del crack español! ❤️👏pic.twitter.com/C5qDv1S0KB — SportsCenter (@SC_ESPN) September 8, 2025

En ese momento, Yamal mostró la pantalla de su teléfono y envió un beso. La imagen revelaba a la joven estrella junto a la artista argentina. Para completar la escena, Williams compartió en su cuenta de Instagram: “Mi filho está in love”, etiquetando a su amigo.

Pistas previas en redes sociales

El mes pasado, antes de cumplir 25 años, Nicki Nicole subió una historia con la canción Me gustas, lo que muchos interpretaron como una dedicatoria al futbolista. La conexión entre ambos volvió a reflejarse días más tarde, cuando compartieron en sus redes imágenes jugando al mismo videojuego, con apenas minutos de diferencia.

Reconocida como una de las artistas más influyentes del panorama internacional, Nicki Nicole ha construido una carrera sólida desde 2019, con colaboraciones junto a Bizarrap, Rels B y Aitana. Su vida sentimental también ha estado en el foco mediático, con romances resonantes como los de Peso Pluma y el rapero Trueno, con quien incluso llegó a comprometerse.

Estas señales digitales alimentaron la idea de un vínculo con Yamal, aunque los rumores de ruptura parecían haber puesto en duda esa relación.

Un presente brillante dentro y fuera de la cancha

Mientras tanto, Lamine Yamal atraviesa un momento decisivo en su vida profesional y personal. Tras cumplir 18 años en julio, el delantero del Barcelona es considerado una de las grandes promesas del fútbol europeo. Su talento lo proyecta como figura indiscutida en el club y en la Selección española.

Pero la exposición no llega únicamente por su rendimiento deportivo. Su fiesta de cumpleaños, celebrada con gran despliegue, y ahora su romance con Nicki Nicole lo mantienen bajo la lupa mediática.

De esta forma, el joven atacante combina los flashes de la cancha con los del espectáculo, consolidando un perfil que trasciende el deporte. (Infobae)