La promesa de Wanda Nara a Maxi López por Masterchef sorprendió a todos

El mundo del espectáculo volvió a hablar de Wanda Nara y Maxi López tras un intercambio inesperado en redes sociales. La empresaria y conductora de Masterchef Celebrity publicó en Instagram un chat privado con su exmarido, donde las bromas, las chicanas y una promesa insólita se convirtieron en tema de debate.

El exfutbolista, que será uno de los participantes del reality de cocina, le escribió por WhatsApp para contarle que ya comenzó a practicar de cara a la competencia. “Estoy haciendo pan casero, nunca en la vida… vamos a ver cómo me sale”, comentó entre risas. La respuesta de Wanda fue tan irónica como sorpresiva: “Nunca imaginé leer este mensaje de vos. #tushijosorgullosos. Si ganás te devuelvo el Rolex de la final de la Champions y Santa Bárbara. Pedile al chat GPT recetas originales”.

Con esa frase, la mediática hizo referencia tanto a la casa de Santa Bárbara, uno de los bienes más discutidos tras su separación, como a un lujoso reloj que se había convertido en parte de la disputa.

Maxi López, entre las bromas y la cocina

Lejos de intimidarse por la ocurrencia de su ex, Maxi López siguió relatando sus avances culinarios. “Carne, lentejas y brócoli, toy a full ehhh”, escribió en el chat, dejando en claro que está decidido a dar pelea en el certamen.

Wanda, que debutará como conductora del reality, le respondió con un consejo cargado de humor y algo de picante: “La conductora no puede hablar mucho con los participantes. Seguí practicando. No busques acomodo. Te veo bien, sos competitivo. Pensá que cada plato es una final”.

El ida y vuelta generó repercusión inmediata entre los seguidores de ambos, que no tardaron en viralizar los mensajes y comentar sobre la buena sintonía que ahora parecen tener, tras años de conflictos mediáticos.

De la disputa a la promesa: la casa de Santa Bárbara

La referencia a la casa de Santa Bárbara no pasó desapercibida. La lujosa propiedad ubicada en un barrio privado de zona norte fue durante años motivo de disputas judiciales y mediáticas entre Wanda y Maxi. Tras su separación en 2013, la empresaria permaneció con la vivienda, mientras que el exfutbolista reclamaba derechos sobre ella.

El inmueble se convirtió en símbolo del enfrentamiento de la expareja y fue mencionado en entrevistas y publicaciones durante casi una década. Sin embargo, en el contexto actual, esa vieja disputa reapareció bajo un tono más relajado y hasta humorístico, como parte de la promesa de Wanda si Maxi llegara a imponerse en el reality culinario.

Este episodio refleja un cambio en el vínculo de ambos, que pasaron de la tensión mediática a un trato más distendido, aunque no exento de ironías. Todo, en medio de la exposición que rodea a Wanda por su vida sentimental y sus cruces con Mauro Icardi, actual pareja de la conductora. (Con información de Ciudad Magazine)