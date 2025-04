Ke Personajes y Emilia Mernes fueron ternados a los premios Gardel 2025: la lista completa de nominados

El galardón que reconoce a lo mejor de la música nacional tendrá su ceremonia anual el próximo 28 de mayo, y este jueves se dieron a conocer los nominados en sus distintas categorías, incluyendo la siempre codiciada a Álbum del Año. Entre los destacados, Entre Ríos tendrá una presencia especial con Ke Personajes y Emilia Mernes como representantes provinciales.

La banda oriunda de Concepción del Uruguay, liderada por Emmanuel Noir, fue nominada en la categoría Mejor Canción Tropical/cumbia gracias al sencillo “Piel”, lanzado en febrero de 2024, en colaboración con Tiago PZK. Un reconocimiento importante para un grupo que continúa consolidándose en el circuito nacional.

Por su parte, Emilia Mernes, la artista nacida en Nogoyá, acumula múltiples nominaciones que reflejan su gran momento profesional y su creciente influencia en la escena musical contemporánea.

El gran momento de Emilia Mernes

Emilia fue nominada en cuatro categorías: Mejor Canción Pop con su sencillo “La_Playlist.mpeg”, Mejor Canción Pop Urbano con “Noviogangsta <3”, Mejor Canción Tropical/cumbia con “Perdonarte, ¿para qué?”, y Mejor Colaboración Urbana junto a Tiago PZK y la brasileña Annita con el single “Alegría”.

Este reconocimiento se suma al hecho de que Emilia fue nombrada por Spotify como la cantante femenina argentina más escuchada del 2024, un logro que confirma su enorme popularidad y su impacto en el público joven.

De acuerdo al listado difundido por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif), el artista con más nominaciones en esta edición es Milo J, quien suma nueve postulaciones.

Los principales competidores en las categorías más esperadas

En la categoría Álbum del Año, los nominados son Charly García por La lógica del escorpión, Milo J por 166, Dillom por Por Cesárea, CA7RIEL & Paco Amoroso por Baño María y Trueno por El último baile. Una selección que reúne distintas generaciones y estilos musicales.

En tanto, el premio a la Mejor Canción del Año será disputado entre artistas de gran convocatoria: María Becerra por “IMÁN (Two Of Us)”, Nicki Nicole por “Ojos verdes”, Luck Ra y KHEA por “Hola perdida”, Bizarrap y Luck Ra por “Bzrp Music Sessions. Vol. 61”, Milo J por “3 pecados”, Lali por “Fanático”, Dillom por “Cirugía”, Airbag por “Verte de cerca”, Trueno por “Real Gangsta Love”, Yami Safdie y Lasso por “En otra vida”, y Luciano Pereyra por “Mi primer amor”.

Finalmente, en la categoría Mejor Nuevo Artista competirán Olivia Wald, Dum Chica, Juana Rozas, Margarita y el grupo de K-Pop K4OS, demostrando la diversidad de propuestas que enriquecen el panorama musical argentino.

Todos los nominados

Mejor Álbum Artista Pop

• Vuelve: Axel

• Momentos: Nahuel Pennisi

• Un mechón de pelo: TINI

• Mejor que ayer: Diego Torres

Mejor Álbum Artista Pop Tradicional

• Acércate más: Dany Martin.

• Laura Esquivel: Laura Esquivel.

• As De Corazones: Eddie Sierra

Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia

• Tu patrona de lujo: La Joaqui.

• Conmigo te gustó: Nico Mattioli.

• Celda 4: L-Gante.

Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión/Producción audiovisual

• Pedro Páramo (banda sonora de la serie de Netflix): Gustavo Santaolalla.

Margarita, que tu cuento valga la pena: Margarita.

• El Encargado 3: Alejandro Kauderer e Ignacio Gabriel.

• Cromañón (música de la serie original de Amazon Prime): Gabriel Pedernera, Santiago Motorizado, Lucy Patané, Mujer Cebra, Olivia Nuss, Santiago Rovito, Alan Madanes, Lautaro LR

Mejor Álbum Canción De Autor

• REC or dando: María Pien.

• Quiero Mejor: Kevin Johansen.

• Ese Fuego: Luna Sujatovich.

Mejor Álbum Conceptual

• Atahualpa Yupanqui en Michigan: Atahualpa Yupanqui.

• Por cesárea: Dillom.

• Hilda canta Charly: Hilda Lizarazu, Lito Vitale Éxtasis Total

• Las canciones de los Abuelos de la Nada: Cachorro López.

Mejor Álbum de Cuarteto

• De Córdoba pal mundo: Eugenia Quevedo.

• Serie favorita: La Konga.

• Que nos falte todo: Luck-ra

• BXXI: fiesta cuartetera en el Luna Park: Banda XXI.

• Pisando firme: Ulises Bueno.

Mejor Álbum de Jazz

• Volumen 2: Ligia Piro.

• Gardel: Hernán Jacinto.

• Becoming Human: Roxana Amed.

Mejor Álbum de Música Clásica

• Parotti, obras para violín solo – Vol. 2: Elías Gurevich Ámbar Púrpura.

• Música sinfónica, de cámara y para solistas – Vol.3: Guillo Espel.

• Escrito sobre escrito: Compañía Oblícua y Marcelo Delgado.

Mejor Álbum de Pop Rock

• Un Verano – Un Verano.

• MARTTEIN – Marttein.

• Jet Love: Conociendo Rusia.

• Salvando las distancias: Benjamín Amadeo.

Mejor Álbum Grupo Pop

• Arco y Flecha: Mi Amigo Invencible.

• Hipnótica: Hipnótica.

• Muchachos: La Mosca Tse-Tse.

Mejor Álbum Infantil

• Margarita, que tu cuento valga la pena: Margarita.

• Buscapié: Luis Pescetti y Juan Quintero.

• Cumpleaños: Pim Pau

Mejor Álbum Instrumental-Fusión-World Music

• La noche: Lidia Borda y Daniel Godfrid.

• Diez piezas breves para armónica cromática: Franco Luciani.

• Yvy Purahéi: Los Nuñez

Mejor Álbum Orquesta Y/o Grupo De Tango Y/o Instrumental

• Costero Criollo: Noelia Sinkunas y Milagros Caliva.

• La Marca: Orquesta de Tango del Falla.

• Neotípico: Ramiro Boero.

Mejor Álbum Pop Urbano

• Modales: Yami Safdie.

• Baño María: CA7RIEL & Paco Amoroso.

• GOTTI A Tiago: PZK

Mejor Álbum Rock Pesado

• Súper premium ultra: Dum Chica.

• El diablo: Horcas.

• Pase lo que pase: Arde la sangre.

Mejor Álbum Urbano

• NAIKI: Nicki Nicole.

• 166: Milo J.

• AMERI: Duki.

• El último baile: Trueno.

• En dormir sin Madrid (deluxe): Bizarrap y Milo J

Mejor Canción de Cuarteto

• No podrás – En vivo: Eugenia Quevedo.

• Luck Ra: Bzrp Music Sessions, Vol. 61: Bizarrap y Luck Ra.

• Mil preguntas: Q´ Lokura y Luck Ra.

• Fama de Diabla: La Konga – David Bisbal – Emanero.

• Hola perdida: Luck Ra y KHEA

Mejor Canción de Folklore

• Siempre a la misma hora: Teresa Parodi.

• Raza Morena: Flor Paz.

• Como un tren: Juan Fuentes y León Gieco.

• De la forestal: Patricia Gómez Grupo.

• Mi Última Carta: Los Nocheros y Chaqueño Palavecino

Mejor Canción de Pop

• Fanático: Lali.

• Pa: Tini.

• La_Playlist.mpeg: Emilia.

• IMAN (Two Of Us): María Becerra.

• En otra vida: Yami Safdie y Lasso.

• Es ahora: Abel Pintos y Luciano Pereyra

Mejor Canción de Rkt

• San Turrona: La Joaqui.

• Antes que me vaya: L-Gante.

• Tal Para Cual: Salastkbron y Omar Varela.

• Gitano: Ponte Perro y Doble P.

• Suelta: Callejero Fino

Mejor Canción de Rock

• Lío: Eruca Sativa.

• Yo ya sé: Charly García.

• Anarquía en Buenos Aires: Airbag.

• Buenos tiempos: Dillom.

• Pasos al costado: Turf y Milo J

Mejor Canción de Tango

• Pesar: Melingo y Pity Álvarez.

• Tormenta: Lidia Borda y Daniel Godfrid.

• La vida del brujo: Sexteto Fantasma

Mejor Canción Pop Rock

• No entiendo si es amor: El Zar.

• Cristal: Indios.

• Verte de cerca: Airbag.

• De abajo para arriba: Un verano.

• Arruinarse: Tan Bionica ft. Airbag.

• La renta: SER y Paty Cantú

Mejor Canción Pop Urbano

• La cueva: Cazzu.

• Agora: María Becerra.

• A vos: Milo J.

• Aprender a amar: Nathy Peluso.

• Noviogangsta

Fuente: Página 12