Juana Repetto habló de su embarazo: “Estamos asimilando la noticia”

En un giro inesperado para el mundo del espectáculo, Juana Repetto anunció este viernes que está esperando su segundo hijo, fruto de su relación con Sebastián Graviotto. La noticia sorprendió a sus seguidores, ya que la actriz había confirmado su separación del instructor de snowboard apenas unos meses atrás.
Juana, de 37 años, compartió sus sensaciones en el programa LAM (América), donde relató cómo se siente al recibir este nuevo bebé. "Fue un niño que vino porque evidentemente tenía muchísimas ganas de llegar a este planeta. Muy, extremadamente sorpresivo, y estadísticamente muy poco probable por las cosas que uno podría imaginar que a los 37 años ya no te suceden. Así, 'one shot'", expresó la actriz, visiblemente emocionada.
Sobre su relación con Graviotto, Juana aclaró que, aunque siguen separados como pareja, el niño será recibido con mucho amor. "Estamos asimilando la noticia en casa, pero no va a cambiar nuestra situación familiar de ninguna manera. Todo sigue como hasta el momento. Por suerte, pude cuidar de Belisario sola, y estoy muy contenta", agregó, refiriéndose a su hijo mayor.
Horas después del anuncio, Sebastián Graviotto también compartió su alegría con Teleshow. "Se agranda la familia, se viene el cuarto", dijo, refiriéndose a la niña que tiene de una relación anterior. En su testimonio, el instructor destacó lo sorpresivo del embarazo, pero mostró su entusiasmo por esta nueva etapa. "No tengo mucho para contar. En estos 6 meses, una noche la invité a comer, la pasamos bien y pasó lo que pasó. Hoy estamos contentos, esperando al piojo con amor y buena energía", expresó.
El instructor también mencionó que, aunque su relación con Juana está distanciada, ambos mantienen un vínculo cordial por el bienestar de sus hijos. "Como pareja, hoy estamos alejados, pero siempre con amor y haciendo equipo", finalizó Graviotto.
El embarazo llega tras una serie de cambios en la vida de Juana, quien decidió ser madre soltera de su primer hijo, Belisario, y después de su ruptura con Graviotto a mediados de abril. A pesar de la separación, ambos demostraron que pudieron mantener una relación cordial y respetuosa, priorizando el bienestar de sus hijos.
La noticia de su embarazo ha generado una gran repercusión en redes sociales, donde la actriz se mostró agradecida por el apoyo recibido. Ahora, con la llegada de su segundo hijo, Juana Repetto continúa sumando momentos de alegría a su vida familiar, donde, por el momento, no se prevén cambios en su dinámica personal. (Teleshow)