Inesperado abandono en Gran Hermano: participante salió de la casa por cuestiones familiares

Yipio tuvo que abandonar Gran Hermano por un comunicado de su familia debido a problemas de salud de su madre.
La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una de las noches más emotivas de la temporada luego de la inesperada salida de Yipio, una de las participantes más queridas del reality de Telefe. La uruguaya abandonó el juego tras recibir una noticia vinculada a la salud de su madre.
Todo ocurrió durante la gala de nominaciones, cuando la participante fue convocada al confesionario. Allí, la voz de Gran Hermano le explicó que mantenía contacto permanente con los familiares de los jugadores y que su pareja había informado una situación delicada.
“Nos comunicó que tu mamá está pasando por un problemita de salud que vos sabías antes de ingresar a la casa”, le transmitieron desde la producción. Aunque aclararon que el cuadro “no era grave”, le indicaron que su pareja necesitaba que regresara para atender la situación familiar.
“Con todo el dolor del mundo, pero sí, me voy”
La participante, visiblemente conmovida, explicó los motivos que la llevaron a tomar la decisión de abandonar el reality. “No tengo otra opción, porque mi mamá está sola, está mi pareja haciéndose cargo, que ni siquiera es de él, y después está mi hija, que es menor de edad y no tengo más familia para hacerse cargo de ella”, expresó entre lágrimas.
“Con todo el dolor del mundo, pero sí, me voy”, agregó la uruguaya, quien ya había mencionado en distintas ocasiones el fuerte vínculo que mantenía con su madre y la preocupación por su estado de salud.
Desde la producción le remarcaron que la decisión era exclusivamente suya, pero Yipio insistió en priorizar a su familia. “Tengo cosas súper importantes afuera. Mi madre es una de ellas”, afirmó antes de despedirse de sus compañeros y abandonar la casa.
Llanto y despedidas en la casa
La noticia generó una fuerte conmoción entre los participantes. Manu, uno de sus amigos más cercanos dentro del reality, reaccionó inmediatamente: “No, dale. ¿Estás bien?”, le preguntó al enterarse de la situación.
Mientras los jugadores intentaban contenerla, Pincoya le transmitió palabras de aliento: “Vas a volver. Anda y da las buenas energías”. La despedida estuvo marcada por abrazos, llantos y mensajes de apoyo para la participante.
Antes de salir, Yipio decidió llevarse únicamente la foto de su hija y explicó que necesitaba reencontrarse con su familia cuanto antes. “La decisión fue mía, pero mi pareja escribió diciendo que mi mamá está mal y que necesita que yo esté”, sostuvo.
Finalmente, antes de cruzar la puerta principal, dejó una reflexión sobre su salida: “Son cosas que trascienden el juego. Y esta es una de ellas”. Gran Hermano la despidió con un mensaje afectuoso: “No es un chau, es un hasta pronto. Te quiero mucho”.