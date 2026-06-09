Gran Hermano: un participante abandonó la casa con más del 80% de los votos

El ex futbolista Brian Sarmiento quedó eliminado este lunes por decisión del público de Gran Hermano Generación Dorada y debió abandonar la casa.
Este lunes, durante una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada, hubo gala de eliminación. El público decidió que abandonara la casa una vez más Brian Sarmiento, quien quedó en un versus con Franco Zunino.
El conductor Santiago del Moro anunció al comenzar el programa quién salía de placa y se quedaba una semana más en la casa. Con sólo el 0,5% de los votos, el público decidió que el primero en bajar de la placa fuera Hanssen.
En segundo lugar salió Juan “Juanicar” Caruso, que festejó con ganas mientras decía esto "se lo dedicó a los que vienen de afuera a comerle la cabeza”. A continuación salió del peligro Yipio Pintos, quedando así el clásico versus entre Brian Sarmiento y Franco Zunino, que si bien habían jugado juntos en un principio, en esta nueva etapa de juego del exfutbolista no se los vio muy amigos.
Santiago del Moro abrió el sobre y al mostrarlo a cámara gritó el nombre de Brian para anunciar que debía abandonar la casa. Sarmiento se despidió sin los gritos con los que había ingresado por segunda vez a la casa.
"No se lo tomen personal. No fue nada en contra de ustedes. Juani te pido disculpas. No vine a hacerle mal a nadie. La casa te desborda. No sabía lo que era esto. Los quiero a todos de verdad. Esto para mí fue algo increíble. Ahora necesito estar con mis hijas. Yo vine acá para que se me vea y volver a tener laburo, para poder estar con ellas. Pido disculpas si les hice mal, de corazón. Y nos vemos afuera", dijo Sarmiento.
Por último, Del Moro mostró los porcentajes de la votación y Sarmiento se llevó el 89,3%.