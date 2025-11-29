Flavia Palmiero deslumbró desde Miami con una microbikini celeste

Con una nueva propuesta de su colección, Flavia Palmiero en microbikini celeste pastel volvió a marcar tendencia en Miami al posar sobre la arena con un diseño propio y detalles artesanales.
Una vez más, Flavia Palmiero con una microbikini celeste pastel se convirtió en uno de los contenidos más comentados en redes. La actriz y emprendedora compartió nuevas imágenes desde Miami, donde posó a orillas del mar luciendo un traje de baño de su propia línea y reafirmando su presencia como referente de estilo. El diseño elegido, en tono celeste pastel —uno de los colores estrella de la temporada—, fue el protagonista absoluto de su última producción veraniega.
Como suele hacer con cada lanzamiento, Palmiero volvió a mostrar un modelo que combina simpleza, elegancia y detalles distintivos. El look surge de su colección personal, consolidando su rol no solo como figura del espectáculo, sino como empresaria en el mundo de la moda y el beachwear.
Sobre la arena, bajo el sol caribeño, se fotografió con un diseño fresco, juvenil y en perfecta sintonía con el paisaje de Miami, una ciudad donde suele encontrar inspiración para sus líneas.
Detalles del look: arandelas marrones, vedetina baja y un beauty look natural
El traje de baño que eligió está compuesto por un corpiño triangular y una bombacha vedetina de tiro bajo, ajustada con tiritas a ambos lados de la cadera. Uno de los detalles más llamativos del diseño es la presencia de arandelas marrones en los breteles, un toque artesanal que contrasta con el suave celeste pastel y aporta un aire boho chic.
En cuanto al beauty look, optó por una estética natural y relajada, perfecta para un día de playa. Llevó el pelo suelto al viento con raya al medio, un clásico infalible del verano. Para el maquillaje, eligió un delineado negro, máscara de pestañas y un labial nude, combinando sofisticación con frescura.
La armonía entre el tono del traje de baño, los detalles marrones y su estilo de maquillaje le dieron una imagen limpia, estética y estival que rápidamente capturó la atención de sus seguidores.
Un mensaje emotivo y patriota en redes: “Mi color favorito”
En el pie de foto de la publicación, Palmiero acompañó las imágenes con un mensaje que generó miles de reacciones. “En el mar y mi color favorito: ¡¡el celeste!! En mi colección. Los colores de Argentina“, escribió, haciendo referencia tanto a su preferencia personal como a la identidad cromática del país.
La publicación no solo reforzó el vínculo emocional con su comunidad, sino que también sumó un componente simbólico: el celeste pastel, además de ser tendencia, conecta con la paleta nacional y con un sentido de pertenencia que la artista suele transmitir.