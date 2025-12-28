El regreso inesperado de Marilina Ross a los 82 años: nuevos discos, homenajes y una biografía en camino

A los 82 años, la talentosa cantante y actriz Marilina Ross sorprende con un regreso a los escenarios, presentando un nuevo álbum, reediciones de su discografía y hasta una biografía junto a Teresa Parodi.
A los 82 años, Marilina Ross ha vuelto a sorprender a todos sus seguidores, no solo por su presencia en los escenarios, sino también por una serie de proyectos musicales y personales que demuestran la vigencia y la fuerza de su talento. La cantante y actriz, que estuvo prácticamente retirada de la escena durante los últimos años, sorprendió al público en un recital de Sandra Mihanovich en el Teatro Devoto, donde se presentó de manera sorpresiva junto a su colega para interpretar a dúo la canción Nuestra zamba. Después, continuaron con los temas Quereme tengo frío, Uno más uno y Puerto Pollensa, tres de sus canciones más emblemáticas. La emoción de la audiencia fue palpable, y la voz grave de Marilina, tan característicamente única, dejó claro que el tiempo no ha logrado borrar su magia.
Marilina, quien en febrero de 2026 cumplirá 83 años, había pasado la mayor parte de las últimas dos décadas alejada del foco público, debido a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) que le fue diagnosticada en 2005. Esta condición, producto de años de consumo de cigarrillos, la había mantenido recluida, pero la reciente aparición y sus nuevos proyectos dejan ver una vitalidad inesperada, especialmente al ver cómo su voz permanece intacta y su presencia sigue siendo magnética, según información de Marcelo Fernández Bitar, de Clarín.
Un regreso con nuevos proyectos y reediciones
Lo más asombroso del regreso de Marilina Ross es que no se trata solo de una aparición esporádica, sino de una vuelta con proyectos concretos y esperados por sus seguidores. En los últimos meses, la artista ha estado más visible y activa, participando en varios homenajes que celebran los 50 años de su carrera, en particular un 1975 que marcó un hito con el estreno de la telenovela Piel naranja, el lanzamiento de su disco debut Estados de ánimo y la película La Raulito, donde interpretó a la protagonista.
El regreso de la cantante no solo está marcado por su participación en homenajes y shows esporádicos, sino también por un nuevo álbum titulado Canciones dedicadas. Este álbum, que Marilina presentó en una emotiva escucha con periodistas y amigos cercanos, se compone de cinco canciones dedicadas a personas muy especiales en su vida, como su madre, la actriz Norma Aleandro, la artista Lola Mora, su amiga Sandra Mihanovich, y su compañera Patricia Rinacci, entre otras. El álbum tiene la producción musical de Lito Vitale, quien también colaboró al piano. Canciones dedicadas está pensado como un miniálbum o EP, y representa una ofrenda musical que explora recuerdos y relaciones profundas de Marilina con las personas más cercanas a ella.
Además, la artista también ha reeditado casi toda su discografía, que estará disponible en plataformas digitales, aunque aún falta la reedición de su álbum Latiendo de 1990 debido a obstáculos burocráticos y de fusión. Este regreso a las plataformas digitales significa que generaciones más jóvenes podrán descubrir y disfrutar de su vasta carrera, que se extiende por más de cinco décadas.
Una biografía y una vuelta a los escenarios
Otra de las sorpresas que Marilina tiene preparadas para sus seguidores es la publicación de una biografía, que está siendo escrita junto a la cantante y compositora Teresa Parodi. Esta obra promete ser una mirada profunda sobre su vida, su carrera y las experiencias que han marcado a una de las artistas más queridas de la música argentina. Con un estilo de vida tan fascinante como su música, Marilina ha compartido con sus cercanos y con su público las historias que forjaron su carrera, incluyendo su participación en La Raulito, el cual es considerado uno de los papeles más emblemáticos de la historia del cine argentino.
Pero las sorpresas no terminan ahí. En abril de 2026, Marilina tiene planeado ofrecer un recital con dirección musical de Lito Vitale, para presentar Canciones dedicadas en vivo, el primero de sus discos con canciones inéditas desde Más que un sueño de 2000. Este recital marcará un antes y un después en su retorno al escenario, que será esperado con ansias por todos los que han seguido su carrera a lo largo de los años.
A pesar de los desafíos que ha enfrentado con su salud, Marilina ha demostrado que su pasión por la música y la interpretación sigue más viva que nunca. Con proyectos en marcha, como la biografía, su nuevo disco y su regreso a los escenarios, la cantante y actriz de 82 años está viviendo una segunda juventud artística que ha sorprendido a todos. La vida de Marilina Ross, lejos de apagarse, parece renacer con fuerza, demostrando que la música es una fuente de energía inagotable, que puede superar cualquier obstáculo.
Este inesperado regreso a la escena no solo es una muestra de su indiscutible talento, sino también de su capacidad para reinventarse y emocionar a sus seguidores con nuevas propuestas, mientras sigue siendo un referente fundamental de la música y el cine argentino.
La entrevista
-¿Qué pasó este año, donde se te vio tan activa públicamente?
-Bueno, doy notas porque tengo algo que decir. Si no tengo nada que decir, no veo sentido a sentarse a chusmear nomás. En realidad pasó que me junté con mucho material que tenía grabado y que no había publicado. Siempre hice canciones dedicadas, como si regalara una fotografía o un ramo de flores. Puerto Pollensa, por ejemplo, fue un regalo personal para recordar lo que vivimos.
El tema Norme de vida lo hice cuando vi a Norma Aleandro en la entrega de los premios Oscar, cuando ganó La historia oficial. ¡Qué placer ese momento! Apagué el televisor, me puse a componer, salió de un tirón y se la regalé. Ahora lo que estoy haciendo es juntar esas historias, como Quién me iba a decir a mí, que hice hace más de 20 años a mi compañera de vida, Patricia.
-¿Nunca te dio pudor mostrar emociones íntimas tan al desnudo?
-Es que, si te das cuenta, con mis canciones siempre me mostré hablando de mi, de las cosas que me pasan, que veo, que siento, que me duelen o que me dan placer. Si veo que hay un basurero nuclear, escribo sobre eso. O si estamos diciéndole "¡Felices Pascuas!" al pueblo, yo digo "¡A remar marineros, a navegar contra viento y marea, que estamos entre dos costas lejanas!" (Cruzando las grandes aguas). Siempre estoy hablando de lo que siento, veo y transmito, esperando siempre que le hagan bien a los demás y que ayuden.
-Es lo que recibió toda la gente desde que empezaste a hacer canciones: esa emoción y esa honestidad.
-Sí. El disco Soles es lo mismo, solo que lo empecé a componer cuando no podía componer, cuando no me salía nada y la guitarra me colgaba como un jamón, ¡pero un jamón de Jabugo porque estaba exiliada en España! (se ríe)
-También tenés infinidad de romances y de amores en tus canciones, como Quereme... tengo frío para Juan José Camero.
-Así es. Casi sin querer también salió en un momento muy difícil mío, que es siempre el amor. En algún momento salen a la superficie o años después se descubre a quiénes están dedicadas.
-Puerto Pollensa también era algo muy privado. Y de golpe apareció Sandra y te convenció de grabarla.
-Tal cual. Así fue. La culpa de todo la tiene Sandra (risas). Ella también fue el alma emprendedora de todo este nuevo disco y por eso puse la dedicatoria "Siempre está al comienzo y al final de todos mis proyectos". Porque este proyecto también fue idea suya y organizó todos los encuentros con el productor y con todos.
-¿Por qué hay un tema dedicado a Lola Mora?
-Siempre me apasionó su historia y hasta llegué a hacerla en un radioteatro en Radio Belgrano, dirigida por Alberto Migré. La canción salió cuando me llegaron los capítulos de una posible serie sobre su vida, donde yo la personificaría en sus últimos años. La autora de los guiones, María de las Mercedes Hernando, quería una canción para los títulos y cumplí. Me conmovió tanto que le dediqué este tema.
Algo que descubrí sobre Lola Mora es que descubrió que había petróleo en las piedras. De tanto buscar y querer y adorar esas piedras de las que había vivido toda la vida como escultora, encontró esa veta oscura, empezó a investigar y se reunió con un grupo de gente que después terminaron dejándola sola. Vaca Muerta se la debemos a ella, porque es una gran piedra donde abajo está el petróleo. Lo descubrió en el año '26.
Vivir con EPOC
Marilina cuenta que de chica tenía una voz muy aguda que no le gustaba, y le dijeron que fumando podía ponerse más grave. "Empecé a fumar como un remedio, ¡qué delirio!", contó alguna vez. Logró tener una voz más grave, pero como consecuencia surgió el EPOC.
-¿Cómo fuiste sobrellevando todo el tema de la enfermedad?
-La verdad que es una enfermedad que va avanzando, que se puede detener un poco, pero no se detiene del todo. La estoy sobrellevando bastante bien, haciendo ejercicios y una dieta. Duermo con oxígeno, por ejemplo, porque ya me bajaba mucho el oxígeno en sangre. Pero durante el día, ya ves, estoy sin el oxígeno encima. Y en el escenario aguanto unas cuantas canciones y por eso le pido a Sandra siempre que me socorra en esos casos.
-Muchos artistas que dejan de grabar y cantar en vivo creen que el público se olvidó de ellos. ¿Te pasó lo mismo?
-En realidad empecé a despedirme en el año 2000, antes que me descubrieran el EPOC. Ahí dije que Más que un sueño sería mi último disco, porque tenía todas mis canciones cantadas con otra gente, desde Víctor Manuel y Alberto Cortez hasta María Elena Walsh, Eladia Blazquez, Alejandro Lerner, Silvina Garré, Norma Aleandro y Sandra. Era una linda despedida, pero no me dejan que me vaya.
Lo último que hice fue a fines del 2023 en el Opera, un recital bastante completo con una orquesta grande dirigida por Ángel Mahler, a quien tuvimos que despedir lamentablemente hace poco. Y desde entonces no me he conectado musicalmente con la gente.
-¿Te imaginabas la buena repercusión del disco nuevo?
-No. Ne imaginaba que una canción como la Zamba podría estar entre las diez más escuchadas de Spotify. Nunca me imaginé semejante repercusión.
Aquel regreso con "Soles"
A mediados de los años '60, Marilina Ross había protagonizado la telecomedia La nena y a comienzos de los años '70 el histórico ciclo Cosa Juzgada. También había hecho teatro, cine y grabado algunos simples como Qué será de mí y Carta a papá, además de participar en el compilado militante Cancionero para la liberación. Por supuesto, como se sabe, en 1972 integró la comitiva que acompañó en el avión al general Juan Domingo Perón en su regreso al país luego de 18 años de exilio.
Sin dudas que 1975 fue el mejor año de todos, por los picos de rating históricos de la telenovela Piel naranja, el éxito de su primer álbum y el estrenó del multipremiado filme La Raulito, que más tarde le abriría las puertas del mercado español. Pero al poco tiempo tuve que irse del país y vivió cuatro años de exilio. "Por suerte -dice- la gente tiene memoria y sobre todo, tiene cariño. Creo que me he ganado el cariño de la gente".
-Aquel regreso con las canciones de Soles trajo toda una generación nueva de fans.
-Sí. Lástima que tuvimos que agradecer a la Guerra de las Malvinas para que salieran nuestros discos a la luz. (pausa) Recuerdo Soles con mucho cariño y el espectáculo que hicimos fue muy lindo, un paseo por mi vida donde me hice cargo de hablar de lo que no se podía hablar: ¡me puse una una venda en la boca para mostrar que no podía hablar ni cantar la canción que cantábamos antes!
-¿Cómo fue vivir ese boom y hacer muchos shows casi con el ritmo de una rockstar?
-Nunca me consideré un rockstar. No conocía el estilo intenso de muchas actuaciones, pero de a poquito fui entrándole y terminó siendo muy gratificante sentir todo ese amor de la gente que no me había olvidado y que estaba en todas partes de mi país.
-Después de todo este intenso 2025, ¿te imaginas algo más para el año que viene?
-Vamos a hacer el lanzamiento en escena del disco, tal vez para abril si estoy en condiciones. Lo vamos a hacer con Lito Vitale, que hizo todos los arreglos musicales que son una belleza, una maravilla, y que bien vale la pena escucharlo. Hasta hay un tema instrumental con un hermoso solo de violín que se llama Mamá, que hice cuando mi mamá ya estaba partiendo y prácticamente murió en mis brazos.
Lito me propuso hacerlo y lo dejaré en sus manos, así que hasta donde pueda lo haré. Me sigue gustando mucho la música. Soy muy feliz haciéndola y tocando también. Canto y toco de entrecasa o en reuniones, pero mucho menos que antes. Y tampoco estoy componiendo mucho nuevo. ¡Ah, y tengo otra novedad!
-Adelante.
-Estoy haciendo un libro y está casi listo. Le estoy contando mi vida a Teresa Parodi y ella le da una forma lindísima, como es su forma de meterle poesía a todo. Así que seguimos entregando. Continuará. ¡El libro debería terminar así: "Continuará"!