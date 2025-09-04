 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Espectáculos Las imágenes del encuentro

El entrerriano Flavio Mendoza le cumplió el sueño a su hijo: conocer a Messi

El coreógrafo oriundo de Nogoyá, compartió el video de su hijo estallando en emoción al ver a su héroe. “Es el hombre más increíble del mundo. Gracias x tu humildad, tu don de gente”, resaltó el entrerriano.

4 de Septiembre de 2025
Flavio Mendoza le cumplió el sueño a su hijo: conocer a Messi.
Flavio Mendoza le cumplió el sueño a su hijo: conocer a Messi. Foto: (IG).

Flavio Mendoza compartió con sus seguidores el dulce momento que vivió con su hijo Dionisio: conocer a Leo Messi. El artista compartió las imágenes y videos del encuentro y la reacción del pequeño se volvió viral en redes sociales.

“Hoy @dionisiomendozaok cumplió un sueño conocer al mejor deportista del mundo @leomessi no solo como deportista si no como persona, su humildad y cariño son únicos. Gracias x tanto”, escribió el artista entrerriano en su posteo.

En el marco de lo que sería el último partido del astro del futbol como parte de la Selección Argentina, el coreógrafo llevó a su hijo al predio de Ezeiza para conocer al futbolista.

En otro posteo, Mendoza agradeció a Messi por cumplirle el sueño a su hijo y le dedicó un emotivo mensaje. “Y un día el @dionisiomendozaok conoció al hombre más increíble del mundo @leomessi gracias x tu humildad, tu don de gente”, comenzó el bailarín.

 

Además, el artista oriundo de Nogoyá, agregó con total emoción: “Tu madre es un amor y toda tu familia es maravillosa, sos un ejemplo de ser humano para todos, gracias y hoy vamos a estar todos con vos, a seguir dando magia, lo que logras en los niños. Sos el Superman de esta generación y no solo los niños, todos te amamos. Gracias”, manifestó Mendoza. (NA)

 

Temas:

Messi Flavio Mendoza
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso