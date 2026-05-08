Día Internacional del Acordeonista: Fermín Mendoza celebra la música con sus 10 años

REDACCIÓN ELONCE
En el marco del Día Internacional del Acordeonista, el joven músico entrerriano Fermín Mendoza compartió su pasión por el acordeón y habló de sus comienzos en la música.
El Día Internacional del Acordeonista tuvo un protagonista especial en Entre Ríos. Se trata de Fermín Mendoza, un niño de apenas 10 años que ya deslumbra con su talento musical y que compartió su experiencia y amor por el acordeón durante una entrevista en el programa GPS.
Con entusiasmo y una sonrisa permanente, Fermín contó cómo vivió la jornada dedicada a los acordeonistas de todo el mundo. “La estuve pasando bastante bien. Anduve estudiando e hice varias cosas”, expresó el joven músico, quien ya se perfila como una de las promesas artísticas de la provincia.
La pasión por la música, según explicó, nació dentro de su propia familia. “Músicos un ejemplo sería mi padre, que va a la II Brigada Aérea, que toca el saxo soprano”, relató. Ese contacto cotidiano con los instrumentos despertó su interés desde muy pequeño y lo llevó a comenzar su camino artístico a los ocho años.
El acordeón y una pasión que crece con el estudio
Fermín recordó que sus primeros pasos con el acordeón fueron en el Instituto “Raúl Varelli”, espacio donde actualmente continúa perfeccionándose. Allí aprendió no solo las bases técnicas del instrumento, sino también la disciplina y la constancia necesarias para avanzar en la música.
Sobre las dificultades que presenta el acordeón, el niño explicó que tocarlo requiere mucha coordinación. “Si sabes tocar el piano, una parte es fácil. Pero ya la parte en los bajos, en la parte que acompaña en el ritmo, es más complicada”, comentó.
Además, detalló que los bajos son fundamentales para mantener el tiempo musical y evitar perderse durante una interpretación. “Normalmente los bajos suelen servir para guiarte en el tiempo. Tenés que coordinar”, sostuvo, demostrando conocimientos sorprendentes para su edad.
Presentaciones y sueños musicales en Entre Ríos
Durante la entrevista, Fermín también interpretó “Mantelito blanco” en vivo en los estudios de Elonce Radio & Streaming FM 98.7. El joven explicó que la canción demandó mucha práctica, aunque aseguró que ya está acostumbrado a interpretar ritmos valseados.
“No me costó tanto porque estoy acostumbrado a que me manden mucho valseado”, señaló entre risas. Además, confesó que disfruta mucho escuchar música y participar de festivales en distintos puntos de la provincia.
El pequeño acordeonista adelantó que este sábado formará parte de una presentación en Viale, desde las 19 horas, en el predio Ferroviario. Allí actuará junto al Instituto “Raúl Varelli” y otros músicos locales en una jornada que promete reunir a familias y amantes de la música popular.
Con apenas 10 años, Fermín Mendoza ya demuestra una enorme pasión por el acordeón y un compromiso admirable con la música. Su historia refleja cómo las nuevas generaciones mantienen viva una tradición profundamente ligada a la identidad cultural del litoral argentino.