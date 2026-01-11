Con Enzo Barzola y La Contra, comenzaron los shows en la Fiesta de la Playa en Villa Urquiza

REDACCIÓN ELONCE
La Fiesta de la Playa dio inicio a su 26ª edición en Villa Urquiza con una gran convocatoria de público y la apertura musical a cargo de Enzo Barzola, que marcó el comienzo de una jornada cargada de ritmo y celebración.
La Fiesta de la Playa comenzó oficialmente en Villa Urquiza con una masiva concurrencia de vecinos y turistas que, desde horas tempranas de la tarde, se acercaron al predio para disfrutar de una nueva edición de uno de los eventos más esperados del verano entrerriano. El clima acompañó y permitió que el público se instalara con anticipación para vivir una jornada a pura música y entretenimiento.
En esta 26ª edición, la Fiesta de la Playa volvió a consolidarse como un punto de encuentro regional, combinando espectáculos musicales, propuestas culturales y el atractivo natural que ofrece la costa del río Paraná. Familias, grupos de amigos y visitantes de distintas localidades formaron parte de la apertura del festival.
Elonce estuvo presente en el evento y registró el inicio de los shows, que tuvo como protagonista al artista Enzo Barzola, quien fue el encargado de abrir el escenario principal y dar inicio a la grilla musical prevista para la noche.
El grupo La Contra también fue protagonista en el escenario principal de la Fiesta de la Playa, sumando su energía y estilo característico a la grilla artística de la noche. Con un repertorio que combinó clásicos y temas populares, la banda logró que el público acompañara con palmas y baile, reforzando el clima festivo que se vivió desde el inicio del evento.
La presentación de La Contra fue uno de los momentos destacados de la jornada, aportando variedad musical y consolidando la propuesta artística de esta 26ª edición. Su actuación reafirmó el espíritu de la Fiesta de la Playa como un espacio de encuentro para disfrutar de diferentes géneros musicales, en un entorno natural privilegiado y con una gran respuesta del público.