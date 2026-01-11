Se celebra la cuarta noche del Festival de Diamante: gran cantidad de público aguarda la actuación de Abel Pintos

REDACCIÓN ELONCE
Elonce dialogó con personas oriundas de Entre Ríos pero también de la provincia de Buenos Aires que asisten a la velada. La mamá de un jinete reconoció que la actividad "le da miedo y nervios" pero que es "un orgullo" verlo cumplir su sueño.
En el marco de la cuarta noche del 54° Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante, Elonce dialogó con el público que espera la llegada de Abel Pintos y que disfruta de las actividades en el Campo Martín Fierro.
La emisión del Festival de Diamante se puede ver por Elonce en el marco del ciclo "Nuestras Fiestas", dedicado a difundir los principales acontecimientos tradicionalistas, culturales, deportivos y artísticos de la región.
Silvina, oriunda de Gobernador Mansilla, explicó: “Es la primera vez que vengo porque mi hijo, Francisco Sánchez, jineteó por primera vez ayer y mañana lunes también. Los tíos de mi hijo vinieron de Buenos Aires para hacerle el aguante”.
Y reconoció: “Ser madre de un jinete da miedo, nervios. Da ganas de salir a levantarlo. Es la primera vez que mi hijo viene a Diamante. Cuando empezó a jinetear él quería llegar a este Festival, yo le pedía que no lo hiciera”. Sin embargo, reconoció: “Es un orgullo, es lindo”.
Por otro lado, Jesús, de Nogoyá, llegó junto a su esposa y a su hijo. “Es el cuarto año que vengo y vuelvo porque me gusta, está bueno”, indicó.
Abril, diamantina, se mostró con un paraguas mientras ocupaba un lugar en la tribuna, debido a la jornada soleada y calurosa de este domingo. “Este año vine a esta tribuna para verlo a Abel”, señaló.
Otra diamantina explicó que la tribuna “siempre se ocupó por jóvenes” y afirmó que asisten a todas las noches del Festival, además de su gusto por Abel Pintos.
Camila, de Hernandarias, señaló que junto a sus amigas fueron al festival, por primera vez, para ver a Abel Pintos.
Natalia, una mujer diamantina, afirmó que asiste todas las noches. “Me gustan los artistas y las jineteadas, lo que se vive. Además me gusta Abel Pintos”, señaló.
Por otra parte, un federaense asiste al Festival de Jineteada y Folclore junto a su familia “todas las noches”. Además, puntuó con un 9 la organización del evento.
Norberto, el vendedor de merchandising de Abel Pintos, comentó que las musculosas y las remeras valen $25.000; los gorros de $15.000; $10.000 y $20.000. “Todos están comprando. Voy a los recitales donde va Abel Pintos, vengo de Ezeiza”, explicó.
Otro grupo de jóvenes, oriundo de Mar del Plata, se mostró divertido por la presencia de Abel Pintos. En la tribuna también hay público oriundo de Bragado, provincia de Buenos Aires.