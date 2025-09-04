 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
“Despierten haters”: provocador posteo de Icardi con la China Suárez en bikini

La China Suárez posó con la microbikini del momento. Desde Turquía, lució un modelo verde musgo con arandelas. Su novio, Mauro Icardi, la fotografió saliendo de la pileta y escribió una desafiante frase.

4 de Septiembre de 2025
La China Suárez
La China Suárez Foto: Instagram

Entre escándalos mediáticos y críticas, la China Suárez y Mauro Icardi siguen viviendo su historia de amor en Estambul, Turquía, donde se instalaron para que el futbolista pueda desempeñarse como delantero en el Galatasaray.

 

Lejos de las polémicas que los rodean, la pareja continúa mostrando que su vínculo se fortalece con el paso del tiempo. Tanto la actriz como el futbolista comparten en sus redes sociales distintas facetas de su vida, desde lo laboral hasta los momentos más íntimos y relajados.

La selfie de la China Su&aacute;rez.
La selfie de la China Suárez.

En esta oportunidad, la China decidió regalar a sus seguidores una selfie que rápidamente se volvió tendencia y que, además, marcó tendencia en materia de moda. Con un look de playa sencillo pero impactante, impuso una prenda que promete ser furor este verano.

 

El look veraniego que encendió las redes

Ahora, por ejemplo, la China se hizo una selfie con la bikini que no te puede faltar este verano. La actriz posó a pleno sol con un modelo verde musgo que dejó sin palabras a sus fanáticos.

 

El diseño está compuesto por un corpiño escotado con breteles anchos y una bombacha clásica vedetina. Como detalle diferencial, ambas piezas se encuentran adornadas con grandes arandelas color plata, lo que le aporta un toque sofisticado al conjunto.

La China Su&aacute;rez. Instagram
La China Suárez. Instagram

Para complementar su look de temporada, la actriz eligió llevar el pelo suelto y lacio al natural, acompañado por un maquillaje muy sutil en el que resaltaban la máscara de pestañas y un gloss en los labios, logrando un acabado fresco y natural.

 

Mauro Icardi, el fotógrafo detrás de la postal

Además de la selfie que compartió Suárez, Mauro Icardi fotografió a su novia con el mismo look, pero en una situación mucho más espontánea: saliendo de un chapuzón en la pileta.

 

En esa imagen, la actriz se mostró con el pelo mojado, su bronceado parejo y gotas de agua cayendo por su cuerpo, una postal que transmitía frescura y audacia al mismo tiempo. La captura reflejó la complicidad entre ambos y la manera en que se acompañan en su vida cotidiana en Turquía.

 

Pero la publicación no terminó allí. Sobre la imagen, el futbolista decidió enviar un mensaje directo a quienes suelen cuestionar la relación. “Good morning, wake up haters”, escribió en sus historias de Instagram, lo que en español significa: “Buen día, despierten haters”.

China Suárez Instagram bikini microbikini
