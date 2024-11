Belu Lucius contó que intentaron estafarla dos veces y advirtió sobre las modalidades

En un contexto en el que las estafas, tanto digitales como presenciales, aumentaron considerablemente, afectando a miles de personas a nivel global, Belu Lucius decidió compartir su experiencia personal con sus seguidores en las redes sociales.

La influencer, consciente del impacto que pueden tener estas prácticas fraudulentas, utilizó su plataforma para alertar sobre los intentos de estafa que ella misma sufrió recientemente y dar valiosos consejos sobre cómo evitar caer en estas trampas cada vez más sofisticadas.

Relató que se encontró con dos intentos de estafa. Explicó detalladamente las modalidades. Además de detallar las tácticas utilizadas por los estafadores, también ofreció recomendaciones prácticas para prevenir ser engañados en el futuro.

Los detalles

“Me voy a tomar un segundo para contarles las dos nuevas modalidades porque es importante que las conozcan y las compartan con gente cercana”, expresó la influencer en sus historias de Instagram.

Belu contó que la primera situación ocurrió mientras estaba en Necochea. “Me llama un número desconocido. No suelo atender, pero esta vez lo hice. Dije ‘hola’ y no respondían. Insistí, y nada. Entonces Javier me grita: ‘¡Cortá!’. Le pregunté qué pasaba y me explicó que estaban codificando mi voz con inteligencia artificial”, reveló.

Belu explicó el peligro detrás de esta modalidad: “Lo que hacen es codificar tu voz, entonces la llaman a tu vieja y le dicen lo que sea para estafarla pero con tu voz”. Como consejo, recomendó: “Si atendés un número desconocido, decí ‘¿sí?’ y quedate muzzarella".

Con la falsa multa de tránsito

El segundo intento de estafa ocurrió en su auto. “Si llegás a tu vehículo y encontrás este papel, bajo ningún punto de vista tenes que escanear este código QR”, alertó la influencer, mostrando un papel blanco y rojo que decía: ‘Vehículo en infracción, usted está mal estacionado’, acompañado de un código QR para supuestamente consultar la multa.

Para evitar confusiones, Lucius mostró cómo luce una verdadera infracción en la Ciudad de Buenos Aires, la cual es amarilla, tiene un octógono rojo que dice en letras blancas: ‘Este vehículo está en infracción por mal estacionamiento’, y una franja blanca con el logo del Gobierno de la Ciudad.

Con esta información, la influencer instó a sus seguidores a estar atentos y no caer en este tipo de trampas.