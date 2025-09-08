 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Así es “Payaso”, la nueva canción que estrenó Lali Espósito en Vélez

Lali Espósito estrenó “Payaso” frente a miles de fans en Vélez. La canción, con letra crítica y ritmo pop, generó interpretaciones políticas en la previa de las elecciones bonaerenses.

8 de Septiembre de 2025
Lali Espósito volvió a sorprender a sus fanáticos con el estreno de un nuevo tema en el estadio de Vélez. Frente a un público eufórico, la cantante presentó “Payaso”, una canción que sonó en vivo por primera vez al mismo tiempo que se estrenaba en plataformas digitales.

 

El show tuvo un condimento especial: la presentación se dio en la previa de las elecciones legislativas bonaerenses, lo que disparó lecturas políticas sobre la letra del tema. Muchos seguidores interpretaron referencias al presidente Javier Milei, especialmente en los versos: “Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas”.

 

Un estreno con doble impacto

“Payaso” combina melodía pop y una impronta crítica que remite a producciones anteriores de la artista, como “Fanático”. Según explicó la propia Lali desde el escenario, la canción fue escrita hace dos años, aunque su estreno en este contexto le dio una resonancia particular.

 

La letra describe a un personaje arrogante y alterado que, pese a creerse protagonista, queda expuesto: “Vas a tener que bailar, hoy sos el show principal, y aunque tu sueño es actuar, te queda grande el disfraz”. El estribillo cierra con una definición directa: “¡Payaso!”, consignó La Nación

Lali - PAYASO

El videoclip y la puesta en escena

Mientras en Vélez las pantallas mostraron la imagen de un payaso con una peluca llamativa, el videoclip oficial retrata a un personaje con apariencia triste y sin cabello, reforzando el contraste entre lo que aparenta y lo que realmente es.

 

La letra completa de “Payaso”: qué dice la nueva canción de Lali Espósito

Ay, perdoname, te pisé, no te vi

Estoy ocupada, tengo cosas que hacer

Hablás muy rápido, no sé, no entendí

Estás muy alterado y no te hace bien.

Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas

Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas.

Vas a tener que bailar

Hoy sos el show principal

Y aunque tu sueño es actuar

Te queda grande el disfraz.

El truco ese que hiciste yo ya lo vi

Igual se asombran todos, ¿qué voy a hacer?

Te dije que eras bueno ¡uy!, te mentí

Me estás vendiendo humo y se puede ver.

Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas

Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas.

Vas a tener que bailar

Hoy sos el show principal

Y aunque tu sueño es actuar

Te queda grande el disfraz.

Sos un payaso, ¡yeah!

Oh, yeah, ¡oh!

¡Payaso!

Vas a tener que bailar

Hoy sos el show principal

Te queda grande el disfraz

¡Payaso!

Vas a tener que bailar

Hoy sos el show principal

Te queda grande el disfraz

¡Payaso!

Temas:

Vélez videoclip Lali Esposito
