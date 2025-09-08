Así es “Payaso”, la nueva canción que estrenó Lali Espósito en Vélez

Lali Espósito volvió a sorprender a sus fanáticos con el estreno de un nuevo tema en el estadio de Vélez. Frente a un público eufórico, la cantante presentó “Payaso”, una canción que sonó en vivo por primera vez al mismo tiempo que se estrenaba en plataformas digitales.
El show tuvo un condimento especial: la presentación se dio en la previa de las elecciones legislativas bonaerenses, lo que disparó lecturas políticas sobre la letra del tema. Muchos seguidores interpretaron referencias al presidente Javier Milei, especialmente en los versos: “Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas”.
Un estreno con doble impacto
“Payaso” combina melodía pop y una impronta crítica que remite a producciones anteriores de la artista, como “Fanático”. Según explicó la propia Lali desde el escenario, la canción fue escrita hace dos años, aunque su estreno en este contexto le dio una resonancia particular.
La letra describe a un personaje arrogante y alterado que, pese a creerse protagonista, queda expuesto: “Vas a tener que bailar, hoy sos el show principal, y aunque tu sueño es actuar, te queda grande el disfraz”. El estribillo cierra con una definición directa: “¡Payaso!”, consignó La Nación
El videoclip y la puesta en escena
Mientras en Vélez las pantallas mostraron la imagen de un payaso con una peluca llamativa, el videoclip oficial retrata a un personaje con apariencia triste y sin cabello, reforzando el contraste entre lo que aparenta y lo que realmente es.
La letra completa de “Payaso”: qué dice la nueva canción de Lali Espósito
Ay, perdoname, te pisé, no te vi
Estoy ocupada, tengo cosas que hacer
Hablás muy rápido, no sé, no entendí
Estás muy alterado y no te hace bien.
Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas
Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas.
Vas a tener que bailar
Hoy sos el show principal
Y aunque tu sueño es actuar
Te queda grande el disfraz.
El truco ese que hiciste yo ya lo vi
Igual se asombran todos, ¿qué voy a hacer?
Te dije que eras bueno ¡uy!, te mentí
Me estás vendiendo humo y se puede ver.
Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas
Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas.
Vas a tener que bailar
Hoy sos el show principal
Y aunque tu sueño es actuar
Te queda grande el disfraz.
Sos un payaso, ¡yeah!
Oh, yeah, ¡oh!
¡Payaso!
Vas a tener que bailar
Hoy sos el show principal
Te queda grande el disfraz
¡Payaso!
Vas a tener que bailar
Hoy sos el show principal
Te queda grande el disfraz
¡Payaso!