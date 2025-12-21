 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía

Se frenó el consumo, tras ocho meses consecutivos de crecimiento

El consumo masivo muestra señales de debilidad con una caída en noviembre. La recuperación se frena y los canales de venta más sensibles a los ingresos.

21 de Diciembre de 2025
En noviembre se interrumpió la tendencia positiva.
En noviembre se interrumpió la tendencia positiva.

El consumo masivo muestra señales de debilidad con una caída en noviembre. La recuperación se frena y los canales de venta más sensibles a los ingresos.

El consumo masivo en Argentina cayó tras ocho meses consecutivos de crecimiento. Después de un 2024 marcado por una caída del 14%, el consumo había comenzado a mostrar signos de recuperación durante los primeros meses de 2025. Sin embargo, en noviembre, esa tendencia positiva se interrumpió, cuando el indicador volvió a terreno negativo, según un relevamiento realizado por la consultora Scentia. La baja fue de un 0,1% interanual, pero suficiente para cortar la racha.

El informe, que mide todos los canales de venta, muestra que, a pesar de la leve caída, el consumo sigue siendo muy sensible a los ingresos disponibles.

 

Supermercados y farmacias, los canales más afectados

El informe destaca que la caída en el consumo estuvo explicada principalmente por el bajo desempeño de dos de los canales más importantes: los supermercados y las farmacias. Ambos sectores registraron fuertes contracciones en sus ventas durante el mes de noviembre. En contraste, el canal tradicional, integrado por almacenes, carnicerías y verdulerías, mostró una moderación en su crecimiento, pero continuó en terreno positivo.

La baja en los mayoristas fue especialmente preocupante, con una caída del 7,6% interanual en noviembre y una baja acumulada del 5,5% en lo que va del año. Por otro lado, los supermercados retrocedieron un 7,2% en el mes y un 5,3% en el acumulado anual, lo que refuerza la idea de que la recuperación del consumo masivo sigue siendo frágil y que el repunte está perdiendo fuerza.

 

Comercio electrónico y comercios de cercanía, los grandes ganadores

A pesar de la desaceleración en el consumo masivo, algunos sectores lograron registrar buenos números. El comercio electrónico volvió a destacarse como el gran ganador, con un crecimiento del 13,2% en noviembre y un 12,3% en el acumulado anual. Además, los kioscos y los comercios de cercanía también mostraron mejoras sostenidas en sus ventas.

Por rubros, las bebidas sin alcohol y los productos de limpieza fueron los más afectados en noviembre, con caídas del 3,2%. Sin embargo, estos productos lograron una leve recuperación en el canal online y en los comercios tradicionales. Pese al freno de noviembre, el consumo masivo sigue mostrando un crecimiento acumulado del 2,2% en 2025, aunque con señales de desaceleración.

Temas:

Consumo masivo Noviembre ventas
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso