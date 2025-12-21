Se frenó el consumo, tras ocho meses consecutivos de crecimiento

El consumo masivo en Argentina cayó tras ocho meses consecutivos de crecimiento. Después de un 2024 marcado por una caída del 14%, el consumo había comenzado a mostrar signos de recuperación durante los primeros meses de 2025. Sin embargo, en noviembre, esa tendencia positiva se interrumpió, cuando el indicador volvió a terreno negativo, según un relevamiento realizado por la consultora Scentia. La baja fue de un 0,1% interanual, pero suficiente para cortar la racha.

El informe, que mide todos los canales de venta, muestra que, a pesar de la leve caída, el consumo sigue siendo muy sensible a los ingresos disponibles.

Supermercados y farmacias, los canales más afectados

El informe destaca que la caída en el consumo estuvo explicada principalmente por el bajo desempeño de dos de los canales más importantes: los supermercados y las farmacias. Ambos sectores registraron fuertes contracciones en sus ventas durante el mes de noviembre. En contraste, el canal tradicional, integrado por almacenes, carnicerías y verdulerías, mostró una moderación en su crecimiento, pero continuó en terreno positivo.

La baja en los mayoristas fue especialmente preocupante, con una caída del 7,6% interanual en noviembre y una baja acumulada del 5,5% en lo que va del año. Por otro lado, los supermercados retrocedieron un 7,2% en el mes y un 5,3% en el acumulado anual, lo que refuerza la idea de que la recuperación del consumo masivo sigue siendo frágil y que el repunte está perdiendo fuerza.

Comercio electrónico y comercios de cercanía, los grandes ganadores

A pesar de la desaceleración en el consumo masivo, algunos sectores lograron registrar buenos números. El comercio electrónico volvió a destacarse como el gran ganador, con un crecimiento del 13,2% en noviembre y un 12,3% en el acumulado anual. Además, los kioscos y los comercios de cercanía también mostraron mejoras sostenidas en sus ventas.

Por rubros, las bebidas sin alcohol y los productos de limpieza fueron los más afectados en noviembre, con caídas del 3,2%. Sin embargo, estos productos lograron una leve recuperación en el canal online y en los comercios tradicionales. Pese al freno de noviembre, el consumo masivo sigue mostrando un crecimiento acumulado del 2,2% en 2025, aunque con señales de desaceleración.