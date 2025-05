Qué beneficiarios de ANSES no cobrarán el aguinaldo en junio próximo

A medida que se acerca el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) detalló quiénes serán los beneficiarios de este pago extraordinario en junio de 2025. Además del aguinaldo, el organismo previsional otorgará un refuerzo económico de $70.000 a quienes perciban el haber mínimo, una medida que tiene como objetivo mitigar los efectos de la inflación sobre los sectores más vulnerables.

Según la normativa vigente, los beneficiarios del SAC este año serán los trabajadores registrados en relación de dependencia, tanto en el ámbito público como privado, así como los jubilados y pensionados incluidos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Para estos últimos, el aguinaldo se abonará junto con el haber mensual, mientras que quienes perciban el haber mínimo recibirán un bono adicional de $70.000.

Sin embargo, no todos los sectores serán beneficiados por este pago extraordinario. No accederán a estos beneficios los siguientes grupos: titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), beneficiarios de la Asignación por Embarazo (AUE), personas que perciben el seguro por desempleo, beneficiarios de las Becas Progresar, trabajadores no registrados o bajo régimen de monotributo, titulares de programas sociales y personas sin aportes jubilatorios reconocidos.

Jubilados y pensionados recibirán un bono extra

En este contexto, ANSES destacó que los jubilados y pensionados, además del aguinaldo correspondiente, recibirán un bono extraordinario de $70.000.

El aguinaldo, por su parte, se calcula como el 50% del salario más alto que un trabajador haya percibido en los seis meses anteriores, y se paga en dos cuotas anuales: una en junio y otra en diciembre.

La primera cuota debe ser abonada antes del 30 de junio, aunque existe un margen de hasta cuatro días hábiles adicionales para realizar el pago. En el caso de los jubilados y pensionados, el aguinaldo se abonará junto con el pago de su haber mensual, y ANSES organizará la distribución según la terminación del número de DNI de los beneficiarios.

Calendario de pago y detalles para los jubilados

El calendario de pagos para jubilados y pensionados será publicado próximamente en el sitio web oficial de ANSES, donde se detallarán las fechas específicas según el número de terminación del DNI. Es importante destacar que el aguinaldo de junio se pagará junto con el haber mensual, lo que facilitará el acceso a este pago extra para los jubilados y pensionados.

Cabe recordar que la actualización del bono de $70.000 es una medida pensada para aliviar a los sectores más vulnerables, en especial a aquellos que perciben haberes mínimos, en un contexto económico donde la inflación continúa afectando a diversos sectores de la sociedad. Este refuerzo, junto con el aguinaldo, permitirá a los beneficiarios contar con un ingreso extra a mitad de año, con el objetivo de mejorar su capacidad de consumo y enfrentar la suba de precios. (Con información de Bae Negocios)

Más noticias