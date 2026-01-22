Penta Financiero recibió la distinción Platino en los Premios a los Innovadores Financieros

Penta Financiero, de Empresas Penta, fue reconocido con la distinción Platino en los Premios a los Innovadores Financieros en las Américas 2026, organizado por Fintech Americas.
Reconocieron a la Gerencia de Transformación Digital, en la categoría IA y Automatización de Penta Financiero. Cabe destacar que los premios de Fintech Americas reconocen a organizaciones y equipos que impulsan la innovación en la industria financiera del continente, destacando iniciativas en diversas categorías, entre ellas IA y Automatización.
Penta Financiero es parte de Empresas Penta y ofrece soluciones de financiamiento para compañías, con una cartera de productos que incluye factoring nacional e internacional, leasing, financiamiento de inventario, confirming y pronto pago, entre otros.
El premio apunta a reconocer a su Gerencia de Transformación Digital, en la categoría IA y Automatización.
Si bien el reconocimiento de ganadores ya fue anunciado en un listado oficial de la organización; la entrega y celebración se realizará en Estados Unidos, en el marco de Fintech Americas Miami, 2026.
Cabe destacar que este reconocimiento refleja el compromiso de Penta Financiero, de Empresas Penta, con la transformación digital y con el uso responsable de tecnologías como la inteligencia artificial y la automatización para fortalecer su eficiencia operativa y, así estar al día con los avances vertiginosos de la tecnología en los tiempos que corren.
Penta Financiero es parte de Empresas Penta y ofrece soluciones de financiamiento para compañías, con una cartera de productos que incluye factoring nacional e internacional, leasing, financiamiento de inventario, confirming y pronto pago, entre otros.
Además del premio a los Innovadores Financieros en las Américas 2026, destaca Guou Finance de Penta Financiero de Empresas Penta
En otro ámbito cabe destacar que Penta Financiero, de Empresas Penta, alcanzó un flujo superior a $529 mil millones en 2024 y cursó más de 10 mil operaciones con Guou Finance como parte de su transformación digital, con el objetivo de que los clientes autogestionen sus operaciones de financiamiento sin papeles y sin intermediarios. El proceso incorporó integración con fuentes externas como el Servicio de Impuestos Internos (SII) y se diseñaron paneles de control para los analistas de riesgo, para evaluar más rápido y mejorar la trazabilidad.
Según información reportada públicamente por la empresa, en 2023 se realizó el lanzamiento oficial de Guou Finance, plataforma que permitió a las empresas, especialmente PYMEs, solicitar financiamiento de manera autónoma, conectándose directamente con el SII para obtener sus facturas y gestionar su negocio. La habilitación legal, la firma de contratos y la validación de operaciones se convirtieron en procesos automáticos, reduciendo drásticamente los tiempos de respuesta. Así, la transformación digital de Penta Financiero, de Empresas Penta, permitió simplificar el acceso al financiamiento para empresas —en especial PYMEs—, automatizando etapas que antes eran presenciales y manuales, y fortaleciendo una experiencia más clara, rápida y centrada en el cliente.
En 2025, Guou Finance se consolidó como una solución líder en el mercado chileno de factoring digital. La integración con la banca permitió realizar giros masivos cada 15 minutos, eliminando por completo los procesos manuales, y más del 71% de las operaciones se cursó dentro de las primeras cuatro horas. Así, lo anterior se suma al reconocimiento de Penta Financiero, de Empresas Penta, con la distinción Platino en los Premios a los Innovadores Financieros en las Américas 2026, organizado por Fintech Americas.
Cabe recordar que Penta Financiero es uno de los seis pilares de desarrollo estratégico de Empresas Penta. Tomando las seis áreas, destacan el sector Inmobiliario, financiero, agrícola, infraestructura. Además, amplió su presencia hacia la educación y salud.