Nueva Vicentin Argentina: La Justicia efectivizó el traspaso de acciones de Vicentin al Grupo Grassi

La Justicia de Reconquista, en el norte de la provincia de Santa Fe, efectivizó el traspaso de las acciones de Vicentin S.A.I.C al Grupo Grassi S.A, una decisión clave dentro del proceso judicial que atraviesa la empresa y que marca el inicio formal de una nueva etapa para una de las firmas más importantes del sector agroindustrial argentino.

La medida fue dispuesta por el Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista, a cargo del juez Fabián Lorenzini, en cumplimiento de la resolución homologatoria dictada por el mismo tribunal. Con esta disposición, el cambio de control de la compañía quedó formalmente consolidado.

Se conformó el nuevo directorio de la empresa

Como parte de esta decisión judicial, también quedó conformado el nuevo directorio de la empresa, que pasará a denominarse Nueva Vicentin Argentina. Según se informó oficialmente, Mariano Grassi asumirá como presidente, Leandro Salvatierra como vicepresidente y Hugo A. Grassi como director.

Desde la compañía señalaron que este paso representa el nacimiento de una nueva etapa, construida sobre la historia productiva de Vicentin y el trabajo sostenido de su personal, que permitió mantener el funcionamiento de la empresa en los momentos más complejos del proceso.

Mariano Grassi (izquierda) - Leandro Salvatierra (derecha)

El mensaje de Mariano Grassi tras la decisión judicial

A través de un comunicado, Mariano Grassi destacó que el traspaso marca “un paso formal muy significativo” y sostuvo que la Nueva Vicentin Argentina se apoyará en el compromiso de sus trabajadores y en el impulso de un grupo empresario integrado en su totalidad por capitales argentinos.

En ese sentido, expresó que el objetivo es que la empresa se convierta en un actor destacado del sector agroindustrial y que pueda fortalecer a toda la cadena agroexportadora, con una mirada asociativa que ponga en valor cada uno de sus eslabones. Además, remarcó que comienza una etapa marcada por el trabajo, el compromiso, la transparencia y el crecimiento, con una fuerte vinculación con los trabajadores, los socios comerciales y las comunidades relacionadas con cada unidad productiva de la empresa. Según informo Diario Uno de Santa Fe.

Plazos establecidos para los acreedores

La resolución judicial también fijó plazos concretos para los acreedores que aún no hayan optado por alguna de las alternativas de pago propuestas por el Grupo Grassi S.A. Según lo dispuesto, tendrán tiempo hasta el 16 de marzo de 2026 para definir su elección.

Para facilitar este proceso, el juez Lorenzini ordenó que se publique el listado completo de los acreedores que no ejercieron su opción, tanto en el expediente judicial como en la página web creada para el caso. Además, se dispuso la habilitación de al menos tres líneas telefónicas con WhatsApp para consultas directas.

Asimismo, se estableció la presentación de informes de avance en fechas clave: 2 de febrero, 23 de febrero y 15 de marzo de 2026, detallando qué acreedores ya eligieron una alternativa y cuáles aún no lo hicieron, junto con los montos correspondientes.

Seguimiento y control del proceso

En caso de que al 23 de febrero de 2026 la adhesión sea inferior al 80% del padrón de créditos, la resolución dispone que el Grupo Grassi S.A deberá contactar de manera directa a los acreedores que no hayan manifestado su decisión.

El control del cumplimiento de estas medidas quedará a cargo de la Sindicatura, el Comité Definitivo de Acreedores y los Interventores, quienes deberán coordinar las acciones necesarias e informar los avances al juzgado en las mismas fechas establecidas.

Estos organismos cuentan además con un plazo de 48 horas para presentar sugerencias, aclaraciones o propuestas complementarias sobre la ejecución de las medidas dispuestas.

Con esta resolución, la Justicia de Reconquista avanza en la reorganización de Vicentin y formaliza el inicio de una nueva etapa bajo la conducción del Grupo Grassi S.A. El proceso judicial continúa bajo seguimiento, mientras se avanza en la definición de las alternativas de pago y en la reconfiguración institucional de la empresa.