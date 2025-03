Última semana para adherirse a la moratoria previsional: quiénes pueden hacerlo

A partir del 23 de marzo, los argentinos que no hayan cumplido con los 30 años de aportes al sistema previsional no van a poder jubilarse. En esa fecha vence la moratoria amparada en la Ley 27.705 y no se van a habilitar prórrogas ni planes de pago para regularizar los aportes faltantes.

Es por ello que hay un conjunto de personas a las que les queda una semana para iniciar un trámite en Mi Anses. Si no lo hacen, habrán perdido la oportunidad de acogerse al beneficio, siempre que cumplan con las condiciones necesarias. Se trata de aquellos que ya tienen la edad para jubilarse (60 años en las mujeres y 65 en los varones) y poseen los 30 años de aportes necesarios.

Sólo el pago de contado

A partir de esa fecha, quienes no hayan completado el procedimiento y no cumplan con los años de aportes necesarios ya no podrán acceder a la jubilación a través de este mecanismo. Sólo permanecerá la posibilidad de hacer un pago al contado y jubilarse de esta manera, contó la previsionalista Andrea Falcone en diálogo con Infobae.

Los montos a pagar para regularizar los años de aportes faltantes son los siguientes:

5 años: $1.635.720

10 años: $3.271.440

15 años: $4.907.160

20 años: $6.542.880

25 años: $8.178.600

La PUAM

Quienes no puedan acceder a ese costo, sólo tendrán la alternativa de acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que tiene requisitos y montos distintos a la jubilación ordinaria (representa el 80% de la mínima, actualmente en $279.121,71, que con el bono de $70.000 se alcanza un total de 349.121,71 pesos).

Por eso, quienes no cumplan con los años de aportes, o los hombres que cumplan 65 años y mujeres, 60, esta semana podrán pedir un turno, que será respetado incluso en los casos que se los cite después del 23 de marzo. Lo que contará, en este caso, es la fecha de iniciación del trámite.

“Para los que están cumpliendo la edad jubilatoria antes del 23 y necesitan regularizar años de aportes, tienen que solicitar turno hasta esa fecha. Y aunque les salga el turno para mayo, porque más o menos lo están dando a 45 días, el turno está vigente porque se sacó durante la vigencia de la moratoria”, explicó la tributarista.

Para quiénes está vigente la moratoria

Fuentes de Anses informaron que 8 de cada 10 personas que se jubilan hoy lo hacen a través de la moratoria.

Actualmente, la moratoria previsional vigente permite regularizar aportes hasta diciembre de 2008 y está dirigida a:

Mujeres de entre 60 y 64 años.

Hombres de entre 65 y 74 años.

Personas con ingresos que no superen el tope establecido (según la evaluación socioeconómica de Anses).

Cómo es el trámite

Para quienes aún no iniciaron el trámite, esta es la última oportunidad para hacerlo antes de la fecha límite. El organismo recomienda a los interesados realizar los siguientes pasos lo antes posible para asegurarse de completar el proceso dentro del plazo:

Sacar un turno en Anses

El trámite para adherirse a la moratoria previsional requiere atención presencial en Anses, por lo que el primer paso es solicitar un turno. Esto se puede hacer a través de:

La página web de ANSES (www.anses.gob.ar) en la sección de turnos.

Llamando al 130, la línea gratuita de Anses.

Presentarse en la oficina de Anses

En la fecha asignada, la persona debe acudir con su DNI original y una constancia de CUIL. Un asesor verificará los aportes registrados y calculará cuántos años faltan para completar los 30 necesarios.

Evaluación socioeconómica

Para acceder a la moratoria, se considerarán:

Ingresos declarados.

Consumos con tarjetas de crédito/débito.

Movimientos bancarios y bienes registrados.

Anses Paraná. Archivo

Firma del plan de pagos

Si se aprueba la moratoria, el beneficiario deberá firmar el acuerdo de pago de aportes faltantes. Este monto se descontará mensualmente de la jubilación, según el plan establecido.

Una vez finalizado el trámite, el organismo aprobará la jubilación y el beneficiario comenzará a cobrar.

El caso de quien no logre adherirse

Las personas que no lleguen a completar el trámite antes del 23 de marzo y no tengan los 30 años de aportes requeridos ya no podrán acceder a la jubilación a través de la moratoria previsional. En este escenario, las alternativas disponibles son limitadas y dependen de cada caso particular:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Quienes no logren jubilarse podrán optar por el beneficio dirigido a quienes tienen 65 años o más, pero no cumplen con los requisitos de aportes para una jubilación ordinaria.

Características de la PUAM:

Se puede solicitar a partir de los 65 años (sin importar si es hombre o mujer).

No requiere aportes previos.

El monto equivale al 80% de una jubilación mínima.

No permite acceder a una pensión por viudez.

Se pierde en caso de residir en el exterior.

La persona debe demostrar vulnerabilidad económica.

La PUAM representa una opción para aquellos que quedan fuera del sistema jubilatorio, aunque su monto es inferior al de una jubilación tradicional.

Qué deben hacer los que no tienen todavía la edad jubilatoria

Los trabajadores y trabajadoras en actividad a quienes les faltan hasta 10 años para cumplir la edad jubilatoria, pero que ya saben que al cumplir la edad jubilatoria no contarán con los 30 años de aportes requeridos, la moratoria sigue vigente y no finalizará el domingo 23 de marzo. Esos casos son de mujeres con 50 años o más, y menos de 60; y varones desde los 55 años, y menos de 65.

En estos casos, lo que pueden hacer es comprar aportes a través de UCAP (Unidades de Cancelación de Aportes Previsionales).

Cada unidad (UCAP) vale un mes de aporte, y pueden comprarse desde que la persona cumplió los 18 años de edad hasta 31/03/2012. Estas UCAP, no tienen un valor fijo, sino que se ajusta con la movilidad jubilatoria.

Lo más conveniente es que se acerquen al Anses, previo turno, para recibir asesoramiento o consultar a un abogado especialista en previsión social. (Con información de Infobae y La Voz del Interior)