La hacienda subió 5,58% y cerró el 2025 en alza

La plaza cerró el año en alza: la hacienda subió 5,58% y se destacaron la invernada y los novillitos.
La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) presentó su informe mensual de los precios de hacienda correspondiente al mes de diciembre, elaborado en base a los valores obtenidos en los remates realizados en las rurales entrerrianas. El relevamiento mostró un incremento promedio del 5,58%, confirmando que la plaza ganadera provincial cerró el año con una tendencia sostenida de firmeza en los precios.
El comportamiento del mercado estuvo liderado por las categorías de reposición (invernada) y por los novillitos, que volvieron a mostrar mejoras significativas y traccionaron el promedio general.
Invernada firme y con valores destacados
Las categorías de terneros y terneras mostraron un buen desempeño, reflejando una demanda sostenida para reposición: Terneros 150/180 kg: $5.265,82 (+9,52%); Terneros 190/240 kg: $4.566,82 (+3,48%); Terneras 150/180 kg: $4.914,36 (+4,50%) y Terneras 190/240 kg: $4.353,00 (+0,94%).
Desde FARER señalaron que "este comportamiento ratifica el interés del productor por invertir en reposición y sostener los rodeos de cara al nuevo ciclo productivo".
Novillitos y vaquillas, entre los mayores incrementos
Otra categoría que se destacó durante diciembre fue la de novillitos, que alcanzó un valor promedio de $4.150,55, con una suba del 13,09%, convirtiéndose en una de las mayores variaciones positivas del mes. Las vaquillas también registraron una fuerte mejora, con un incremento del 11,38%, cotizando a $3.924,44, mientras que los novillos mostraron una suba más moderada del 2,89%.
Comportamiento dispar en el resto de las categorías
Las vacas con cría cerraron el mes con una suba significativa del 13,07%, alcanzando un valor promedio de $827.500, reflejando una apuesta sostenida a la producción futura. En tanto, las vacas de conserva aumentaron 5,81%, mientras que se registraron leves ajustes a la baja en vacas (-2,45%) y toros (-0,86%).
Un cierre de año con señales positivas
Desde la Federación destacaron que diciembre confirmó una plaza activa, con buen nivel de operaciones y precios firmes, especialmente en los segmentos de reposición y en los novillitos, que actuaron como sostén del mercado.
"La plaza entrerriana cerró el año en alza, con una demanda que se mantuvo firme en invernada y categorías livianas, lo que permitió sostener los valores", señalaron desde FARER.
La entidad continuará monitoreando la evolución del mercado durante 2026 para brindar información que permita a productores y operadores contar con referencias claras y actualizadas para la toma de decisiones.
En resumen, los precios promedios que se desprenden de los remates en la provincia de Entre Ríos durante diciembre fueron los siguientes: