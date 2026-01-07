La crisis de la industria no tocó fondo: otra empresa despidió a 100 empleados

La empresa petroquímica Sealed Air avanzó con despidos y retiros voluntarios que afectaron a cerca de 100 trabajadores. Desde el sindicato advirtieron que la planta quedó paralizada tras el fracaso de las negociaciones y denunciaron un intento de flexibilización laboral.
La crisis de la industria volvió a quedar expuesta en las últimas horas tras confirmarse una nueva ola de despidos en el sector petroquímico. La empresa Sealed Air concretó la desvinculación de 65 trabajadores, luego de haber anunciado inicialmente un total de 97 cesantías, en el marco de lo que la firma definió como un “proceso global de optimización de recursos”.
Según se informó, del total de personas afectadas, 45 empleados —en su mayoría próximos a la jubilación— aceptaron retiros voluntarios como parte de un acuerdo que, en principio, buscaba reordenar el plantel y sostener la producción. Sin embargo, el conflicto escaló y la planta quedó paralizada por un paro indefinido iniciado por los trabajadores.
El delegado general de la comisión interna de la empresa, Alfredo Piscopo, explicó que las negociaciones llevaban más de dos meses. “Veníamos de una situación de una planta que no estaba trabajando bien en la que trabajaban 25 personas, pero las otras tres plantas —que representan aproximadamente el 80% de la planta— estaban trabajando incluso con horas extras”, relató a Radio 750.
El dirigente sindical sostuvo que, ante ese escenario, existía margen para absorber a los trabajadores afectados. “Creíamos que esas 25 personas podían ser absorbidas tranquilamente, sobre todo porque tenemos personas de 62 o 63 años que estaban cerca de jubilarse”, aseguró.
Piscopo recordó que el conflicto se profundizó a comienzos de noviembre. “El 3 de noviembre nos desayunamos con que la empresa nos llamó y, por una reestructuración, iba a echar a 97 compañeros. A partir de ahí empezamos una negociación en la que finalmente 45 personas iban a quedar en la calle, pero muchos de esos compañeros se querían ir voluntariamente”, explicó.
Ruptura de las negociaciones y paro indefinido
De acuerdo al delegado, las conversaciones avanzaban hasta que, a fines de diciembre, se produjo un quiebre decisivo. “El 29 de diciembre, en una audiencia en el Ministerio, nos quisieron hacer llegar un escrito con un montón de puntos de flexibilización laboral que no habíamos hablado. Cuando dijimos que no íbamos a firmar eso, la empresa cortó la negociación y echó a 65 compañeros”, denunció.
Tras esa decisión, los trabajadores resolvieron paralizar la planta. “Estamos con la planta parada y esperando que la empresa nos llame para negociar”, afirmó Piscopo.
Desde Sealed Air justificaron los despidos al amparo del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo y remarcaron que la reestructuración implica una reducción del 40% del personal, en línea con una estrategia global de recorte de costos.
El Sindicato del Personal Petroquímico rechazó de plano las exigencias adicionales de la empresa, que incluían la eliminación de bonos internos y el aumento de la producción con menos trabajadores, publicó Página12. Esta postura derivó en asambleas y en una paralización inicial de tres días, que luego se extendió de manera indefinida.
Si bien el Ministerio de Trabajo había dispuesto una conciliación obligatoria por 15 días con reintegración provisoria del personal, el quiebre en las negociaciones agravó el conflicto y dejó a la planta sin actividad, sumando un nuevo capítulo a la crisis de la industria, que continúa profundizándose.