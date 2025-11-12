INDEC reveló cuánto necesitó una familia con dos hijos para no ser pobre

La variación mensual de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total fue de 3,1%.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.213.799 para no ser considerada pobre y $520.529 para no caer en la indigencia.

Esta cifra representó una variación interanual del 25,2% en el caso de la canasta básica alimentaria; y de 23,0% teniendo en cuenta la canasta básica total.

Además, la variación mensual de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total fue de 3,1%.

Por su parte, un adulto necesitó $392.815 para no estar por debajo de la línea de pobreza y $176.150 para no ser indigente.

En lo que va del año, la canasta básica alimentaria y la canasta básica total acumulan incrementos del 21,1% y 18,5% respectivamente.

Según los datos oficiales, la Canasta Básica Total (CBT) registró un aumento del 1,9% respecto a septiembre y del 27,0% en comparación con el mismo mes del año pasado, mientras que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió 1,9% mensual y 27,6% interanual.

Variaciones por tamaño de hogar

El INDEC precisó que en lo que va del año, la CBT acumuló un incremento de 14,7% y la CBA de 12,6%. En cuanto a otros tamaños de hogar, se indicó que un hogar de tres personas necesitó $915.019 para cubrir la CBT y $410.322 para la CBA, mientras que un hogar de cinco miembros requirió $1.208.866 y $542.093, respectivamente.

Aumento por debajo de la inflación general

El informe señala que ambos aumentos mensuales quedaron por debajo de la inflación general de octubre, que fue de 2,3%, y que la suba interanual de las canastas también se ubicó por debajo del índice general de precios, que alcanzó 31,3%.