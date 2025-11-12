 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Economía

INDEC reveló cuánto necesitó una familia con dos hijos para no ser pobre

El INDEC informó que la canasta básica total aumentó 3,1% en octubre 2025. Además, reveló cuánto necesitó una familia tipo para no ser pobre.

12 de Noviembre de 2025
La variación mensual de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total fue de 3,1%.
La variación mensual de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total fue de 3,1%. Foto: Ilustrativa

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.213.799 para no ser considerada pobre y $520.529 para no caer en la indigencia.

 

Esta cifra representó una variación interanual del 25,2% en el caso de la canasta básica alimentaria; y de 23,0% teniendo en cuenta la canasta básica total.

 

Además, la variación mensual de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total fue de 3,1%.

 

Por su parte, un adulto necesitó $392.815 para no estar por debajo de la línea de pobreza y $176.150 para no ser indigente.

 

En lo que va del año, la canasta básica alimentaria y la canasta básica total acumulan incrementos del 21,1% y 18,5% respectivamente.

 

Según los datos oficiales, la Canasta Básica Total (CBT) registró un aumento del 1,9% respecto a septiembre y del 27,0% en comparación con el mismo mes del año pasado, mientras que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió 1,9% mensual y 27,6% interanual.

 

Variaciones por tamaño de hogar

El INDEC precisó que en lo que va del año, la CBT acumuló un incremento de 14,7% y la CBA de 12,6%. En cuanto a otros tamaños de hogar, se indicó que un hogar de tres personas necesitó $915.019 para cubrir la CBT y $410.322 para la CBA, mientras que un hogar de cinco miembros requirió $1.208.866 y $542.093, respectivamente.

Aumento por debajo de la inflación general

El informe señala que ambos aumentos mensuales quedaron por debajo de la inflación general de octubre, que fue de 2,3%, y que la suba interanual de las canastas también se ubicó por debajo del índice general de precios, que alcanzó 31,3%.

Temas:

familia tipo hogar indec octubre canasta básica pobreza inflación
