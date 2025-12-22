Explicaron cuál es la situación de los cultivos en Entre Ríos tras las intensas lluvias

REDACCIÓN ELONCE
El Ingeniero Pablo Fontanini, desde la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, señaló que "hay varios lotes o un porcentaje interesante, que posiblemente tengan que resembrarse porque la acumulación de agua puede provocar anegamientos y enfermedades fúngicas".
El Ingeniero Pablo Fontanini, responsable del SIBER, de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, brindó un detallado informe sobre la situación actual de los cultivos en la provincia, haciendo especial énfasis en las lluvias recientes y el impacto que podrían tener en el maíz y la soja.
En ese sentido, explicó a Elonce que la campaña de trigo se considera un récord histórico tanto en superficie sembrada como en rendimientos obtenidos.
“Es una producción récord por una combinación de dos factores. Por un lado, es la máxima superficie sembrada desde que tenemos registro de los últimos 26 años, es decir, 729.900 hectáreas, y un rendimiento récord que está promediando los 4.200 kg por hectárea. Da una proyección de unos 3 millones, o un poquito más, de toneladas. Son rendimientos excepcionales que se han registrado, no solo en Entre Ríos, sino en el resto de las provincias", dijo.
El Ingeniero destacó que el incremento del área sembrada con trigo ha sido progresivo en los últimos años, lo cual es una tendencia positiva en la provincia. "Se ha venido sosteniendo e incrementando en los últimos 10 años. Estás viendo la campaña 2015-2016, donde estaban entre 200.000-250.000 hectáreas, y se ha ido dando un incremento gradual, sobre todo asociado al doble cultivo de trigo en soja de segunda", resaltó Fontanini.
En cuanto a la soja, mencionó: "La soja de primera abarcaría, esta campaña, alrededor de un 35% del área total. El 65% sería de soja de segunda. Hay una proyección estimada de unas 400.000 hectáreas de soja de primera, que estaría toda implantada, y unas 750.000 de soja de segunda, con un avance a nivel provincial que estaría en torno al 80%".
También detalló el avance de siembra a nivel provincial: "Si hacemos el cálculo del área total que se ha sembrado de soja, estamos analizando un millón de hectáreas sembradas en base a una proyección de intención de siembra de un 1.150.000. Es decir, es un avance en torno al 87%".
Sin embargo, destacó que el avance no ha sido uniforme en todo el territorio de Entre Ríos. "Este avance es menor en el centro-norte, si bien la participación de la soja de primera y de segunda menores en ese sector, están entre el 60 y 70%. En el centro- sur el avance es muy significativo, arriba del 90%. Los mayores avances se han dado en el sureste, específicamente en los departamentos Gualeguaychú, parte de Gualeguay, parte de Uruguay y parte de Tala", indicó.
En cuanto a las precipitaciones recientes, Fontanini comentó que las lluvias han sido más intensas en algunas zonas, lo que ha generado un escenario hídrico dispar en la provincia. "Las precipitaciones, en general, han sido menores en esos departamentos anteriormente mencionados que en el contexto de la provincia. Los máximos registros se han dado hacia el centro- norte del territorio, donde en las últimas semanas estamos superando holgadamente los 100 mm. Nos estaría dando una anomalía para el mes de diciembre hacia el centro- norte, de un escenario húmedo a extremadamente húmedo, con respecto al promedio normal", dijo, añadiendo que se espera que el extremo sureste tenga precipitaciones por debajo de la media.
El exceso de lluvias ha generado ciertos inconvenientes en los cultivos de maíz, especialmente en los de primera. "En este sector, aproximadamente el 66% estaba en una condición de buena a muy buena, mientras que el resto del territorio, el 90%, estaría en una condición de buena a muy buena", indicó Fontanini. Sin embargo, advirtió que las lluvias podrían generar dificultades para los productores, ya que "hay que tener en cuenta que el sureste puede llegar a abarcar en esta campaña el 35 al 40% del área total de maíz de primera".
Además, destacó que algunos lotes pueden necesitar ser resembrados: "Hay varios lotes o un porcentaje interesante, que posiblemente tengan que resembrarse porque las recientes siembras, que se habían hecho hace unos días atrás, con 100 mm de lluvia, en un rastrojo muy importante que dejó el trigo, pueden generar anegamiento en algunos casos y enfermedades fúngicas, como puede ser la muerte súbita o damping-off “.
Fontanini también comentó sobre el futuro de los cultivos, particularmente de la soja de segunda. "En algunos casos los productores podrán llegar a entrar a las chacras dentro de 7 o 10 días para que transite normalmente la maquinaria", dijo, explicando que los suelos anegados pueden retrasar las labores de siembra.
"Pensamos que los suelos están anegados y en algunos casos, posiblemente el área planificada de soja de segunda se vea disminuida porque ya la ventana de siembra se cierra y el productor no quiere realizar una siembra tan tardía, porque las perspectivas de rendimiento son muy bajas", agregó.
Qué se espera para los próximos meses
El análisis de Fontanini también incluyó las condiciones climáticas para los próximos meses. "Si bien se observa algún enfriamiento en el Pacífico Ecuatorial, no llega a constituir un evento de La Niña. Pensamos que las lluvias, en base a los modelos, pueden llegar a ser normales. Esto implicaría que en la región la posibilidad de un pulso seco podría darse", indicó.
Finalmente, el Ingeniero concluyó reflexionando sobre el impacto económico de la campaña, especialmente en relación con la cotización del cereal. "Este año ha sido relativamente más positivo. Podemos decir que en el trigo hubo rendimientos excepcionales, pero también hay que verlo en la parte económica, que seguramente después se evaluará. La cotización del cereal ha sido una de las más bajas en los últimos años”, finalizó. Elonce.com