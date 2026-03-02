Estiman que la inflación de febrero repetiría el 2,9% de enero, según consultoras

Analistas privados estiman que la inflación de febrero se ubicó entre 2,8% y 2,9%, impulsada por subas en tarifas, transporte y alimentos. El dato superaría la previsión oficial del REM y mantendría la variación interanual por encima del 30%.
La inflación de febrero repetiría la suba de precios de enero: qué números proyectan los analistas es la pregunta que domina el escenario económico a la espera del dato oficial. Luego de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) marcara 2,9% en enero, distintas consultoras privadas estimaron que febrero se movió en un rango muy similar, en torno al 2,8% y 2,9%.
El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), había anticipado una desaceleración hasta el 2,1%. Sin embargo, la mayoría de los analistas privados coincidió en que la inflación terminó por encima de ese guarismo, impulsada por aumentos en rubros regulados y en alimentos.
Según la consultora Equilibra, el IPC de febrero alcanzó el 2,9%, con un fuerte empuje de los precios Regulados (4,8%) y de Alimentos y bebidas no estacionales (3,8%), en un contexto marcado por subas en tarifas energéticas, transporte público y carnes.
Regulados y alimentos, los motores del mes
De acuerdo con Equilibra, la inflación Núcleo —que excluye alimentos y bebidas estacionales— se ubicó en 2,3%, mientras que los precios Estacionales no superaron el 1% mensual. El economista Gonzalo Carrera explicó que el cambio en los precios relativos de los últimos años modificó la composición del gasto de los hogares.
“Como esta dinámica continúa (en febrero se habría profundizado), el abaratamiento de la ropa y bienes durables tiene cada vez menos efecto desinflacionario; mientras que el encarecimiento de tarifas, carnes y restaurantes golpea cada vez más”, sostuvo el especialista.
En paralelo, el relevamiento de precios minoristas de C&T para la región GBA registró un incremento mensual de 2,9%, igualando el dato nacional de enero. De este modo, la variación interanual alcanzó el 30,8%, consolidando una inflación aún elevada pese a la desaceleración respecto de los picos del año anterior.
Vivienda, transporte y carnes
Desde C&T señalaron que febrero suele ser un mes de inflación moderada, pero este año confluyeron factores que alteraron esa estacionalidad. Entre ellos se destacaron los ajustes en las tarifas de luz y gas, sumados al inicio del régimen de subsidios focalizados.
Estos aumentos impactaron en el rubro Vivienda, que mostró una suba cercana al 5%, la más alta desde junio de 2024. También influyó el incremento del 1,8% en los salarios de los encargados de edificios.
En tercer lugar, Alimentos y bebidas volvió a ubicarse entre los rubros con mayor incidencia, con un alza de 4,1%. La carne registró una suba cercana al 8%, el doble del promedio general, mientras que las verduras bajaron alrededor del 10%, compensando parcialmente el impacto.
Otros rubros y comportamiento dispar
El segmento Transporte y comunicaciones se ubicó por encima del promedio debido a las actualizaciones en las tarifas del transporte público, incluyendo un ajuste del 20% en los colectivos urbanos de jurisdicción nacional, el primero desde noviembre.
Equipamiento y mantenimiento del hogar mostró incrementos similares a Vivienda, influenciados por la actualización salarial del personal de casas particulares (1,5% más un bono de hasta $20.000) y una aceleración en los productos de limpieza.
En contraste, Indumentaria registró una leve baja, acorde al comportamiento habitual de esta época del año, mientras que Esparcimiento dejó atrás el pico estacional de enero vinculado a las vacaciones. Salud avanzó por debajo del promedio, con aumentos similares en medicamentos y prepagas, y Educación comenzó a reflejar subas ante el inicio del ciclo lectivo.
Otras estimaciones y perspectiva anual
Desde la Fundación Libertad y Progreso estimaron una inflación mensual del 2,8%, lo que marcaría la primera desaceleración tras ocho meses consecutivos de tendencia alcista. Con ese resultado, la inflación acumulada en el año alcanzaría 5,8%, mientras que la variación interanual se ubicaría en 32,7%.
El informe detalló que febrero mostró comportamientos semanales dispares: la primera semana tuvo un alza del 1,4%; la segunda se moderó; la tercera presentó registros cercanos a la deflación; y la última semana volvió a mostrar incrementos significativos del 1,1%.
Por su parte, Analytica también proyectó un 2,8%, al igual que Libertad y Progreso. Ambas destacaron que el retroceso del tipo de cambio financiero, cercano al 3% respecto de enero, contribuyó a contener presiones adicionales sobre los precios.
Con una visión más optimista, la consultora Econviews estimó una inflación del 2,4%, ubicándose por debajo del resto de las mediciones privadas, publicó Infobae.
En este escenario, la inflación de febrero repetiría la suba de enero y consolidaría un piso cercano al 3% mensual, en una dinámica donde las tarifas y los alimentos continúan marcando el ritmo, mientras el mercado aguarda la confirmación oficial del dato por parte del organismo estadístico nacional.