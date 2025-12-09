Empleadas domésticas: confirmaron los aumentos de noviembre y diciembre

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares confirmó subas de 1,4% y 1,3% para los últimos dos meses del año. Además, se estableció un plus no remunerativo que se incorporará al salario desde enero de 2026.
El Gobierno confirmó este martes un aumento para las empleadas domésticas de 2,7%, dividido en 1,4% para noviembre y 1,3% para diciembre de 2025. El anuncio llegó con bastante demora, debido a que el acuerdo se había establecido en los primeros días de noviembre, un mes después de la fecha pactada inicialmente.
En paralelo, se otorgó una suma no remunerativa de $14.000 para el personal que preste tareas 16 o más horas semanales; $9.000 para quien preste tareas entre doce y menos de 16 horas semanales; y $6.000 para quien cumpla sus obligaciones por menos de 12 horas semanales.
Esos montos extra, según la Resolución 3/2025 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) que se publicó en el Boletín Oficial de este martes, se abonarán con los salarios de noviembre y diciembre 2025, y adquirirán carácter remunerativo, incorporándose al salario de acuerdo con las distintas categorías, en enero de 2026”.
De esta forma, quedó sin ajuste el mes de octubre, debido a que la actualización previa había sido de 6,5%, fragmentada en julio, agosto y septiembre.
Salarios noviembre 2025, cómo quedan la hora y mes según cada categoría:
· Quinta categoría: personal para tareas generales (limpieza, planchado, mantenimiento del hogar)
Con retiro: $3.095,73 por hora / $379.784,94 por mes
Sin retiro: $3.340,11 por hora / $422.316,42 por mes
· Cuarta categoría: asistencia y cuidado de personas
Con retiro: $3.340,11 por hora / $422.316,42 por mes
Sin retiro: $3.734,78 por hora / $470.627,41 por mes
· Tercera categoría: caseros/as
Sin retiro: $3.340,11 por hora / $422.316,42 por mes
· Segunda categoría: personal para tareas específicas (cocineros/as, jardinería, etc.)
Con retiro: $3.535,82 por hora / $432.851,44 por mes
Sin retiro: $3.876,43por hora / $481.837,15 por mes
· Primera categoría: supervisor
Con retiro: $3.734,78 por hora / $464.904,33 por mes
Sin retiro: $4.090,52 por hora / $518.965,42 por mes
Salarios diciembre 2025, cómo quedan la hora y mes según cada categoría:
· Quinta categoría: personal para tareas generales (limpieza, planchado, mantenimiento del hogar)
Con retiro: $3.135,98 por hora / $384.722,14 por mes
Sin retiro: $3.383,53 por hora / $427.806,54 por mes
· Cuarta categoría: asistencia y cuidado de personas
Con retiro: $3.383,53 por hora / $427.806,54 por mes
Sin retiro: $3.783,33 por hora / $476.745,56 por mes
· Tercera categoría: caseros/as
Sin retiro: $3.383,53 por hora / $427.806,541 por mes
· Segunda categoría: personal para tareas específicas (cocineros/as, jardinería, etc.)
Con retiro: $3.581,79 por hora / $438.478,51 por mes
Sin retiro: $3.926,82 por hora / $488.101,03 por mes
· Primera categoría: supervisor
Con retiro: $3.783,33 por hora / $471.956,09 por mes
Sin retiro: $4.143,70 por hora / $525.711,97 por mes
Salarios enero 2026, cómo quedan la hora y mes según cada categoría:
· Quinta categoría: personal para tareas generales (limpieza, planchado, mantenimiento del hogar)
Con retiro: $3.250,10 por hora / $398.722,14 por mes
Sin retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes
· Cuarta categoría: asistencia y cuidado de personas
Con retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes
Sin retiro: $3.894,43 por hora / $490.745,56 por mes
· Tercera categoría: caseros/as
Sin retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes
· Segunda categoría: personal para tareas específicas (cocineros/as, jardinería, etc.)
Con retiro: $3.696,15 por hora / $452.478,51 por mes
Sin retiro: $4.039,45 por hora / $502.101,03 por mes
· Primera categoría: supervisor
Con retiro: $3.895,56 por hora / $485.961,09 por mes
Sin retiro: $4.254,05 por hora / $539.711,97 por mes
Además, se mantiene un 30% adicional para quienes trabajan en provincias patagónicas (zona sur) consideradas “zonas desfavorables”. (Boletín oficial y Clarín)