Economía

Empleadas domésticas: confirmaron los aumentos de noviembre y diciembre

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares confirmó subas de 1,4% y 1,3% para los últimos dos meses del año. Además, se estableció un plus no remunerativo que se incorporará al salario desde enero de 2026.

9 de Diciembre de 2025
El Gobierno confirmó este martes un aumento para las empleadas domésticas de 2,7%, dividido en 1,4% para noviembre y 1,3% para diciembre de 2025. El anuncio llegó con bastante demora, debido a que el acuerdo se había establecido en los primeros días de noviembre, un mes después de la fecha pactada inicialmente.

 

En paralelo, se otorgó una suma no remunerativa de $14.000 para el personal que preste tareas 16 o más horas semanales; $9.000 para quien preste tareas entre doce y menos de 16 horas semanales; y $6.000 para quien cumpla sus obligaciones por menos de 12 horas semanales.

 

Esos montos extra, según la Resolución 3/2025 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) que se publicó en el Boletín Oficial de este martes, se abonarán con los salarios de noviembre y diciembre 2025, y adquirirán carácter remunerativo, incorporándose al salario de acuerdo con las distintas categorías, en enero de 2026”.

De esta forma, quedó sin ajuste el mes de octubre, debido a que la actualización previa había sido de 6,5%, fragmentada en julio, agosto y septiembre.

Salarios noviembre 2025, cómo quedan la hora y mes según cada categoría:

· Quinta categoría: personal para tareas generales (limpieza, planchado, mantenimiento del hogar)

Con retiro: $3.095,73 por hora / $379.784,94 por mes

Sin retiro: $3.340,11 por hora / $422.316,42 por mes

· Cuarta categoría: asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.340,11 por hora / $422.316,42 por mes

Sin retiro: $3.734,78 por hora / $470.627,41 por mes

· Tercera categoría: caseros/as

Sin retiro: $3.340,11 por hora / $422.316,42 por mes

· Segunda categoría: personal para tareas específicas (cocineros/as, jardinería, etc.)

Con retiro: $3.535,82 por hora / $432.851,44 por mes

Sin retiro: $3.876,43por hora / $481.837,15 por mes

· Primera categoría: supervisor

Con retiro: $3.734,78 por hora / $464.904,33 por mes

Sin retiro: $4.090,52 por hora / $518.965,42 por mes

 

Salarios diciembre 2025, cómo quedan la hora y mes según cada categoría:

· Quinta categoría: personal para tareas generales (limpieza, planchado, mantenimiento del hogar)

Con retiro: $3.135,98 por hora / $384.722,14 por mes

Sin retiro: $3.383,53 por hora / $427.806,54 por mes

· Cuarta categoría: asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.383,53 por hora / $427.806,54 por mes

Sin retiro: $3.783,33 por hora / $476.745,56 por mes

· Tercera categoría: caseros/as

Sin retiro: $3.383,53 por hora / $427.806,541 por mes

· Segunda categoría: personal para tareas específicas (cocineros/as, jardinería, etc.)

Con retiro: $3.581,79 por hora / $438.478,51 por mes

Sin retiro: $3.926,82 por hora / $488.101,03 por mes

· Primera categoría: supervisor

Con retiro: $3.783,33 por hora / $471.956,09 por mes

Sin retiro: $4.143,70 por hora / $525.711,97 por mes

Salarios enero 2026, cómo quedan la hora y mes según cada categoría:

· Quinta categoría: personal para tareas generales (limpieza, planchado, mantenimiento del hogar)

Con retiro: $3.250,10 por hora / $398.722,14 por mes

Sin retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes

· Cuarta categoría: asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes

Sin retiro: $3.894,43 por hora / $490.745,56 por mes

· Tercera categoría: caseros/as

Sin retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes

· Segunda categoría: personal para tareas específicas (cocineros/as, jardinería, etc.)

Con retiro: $3.696,15 por hora / $452.478,51 por mes

Sin retiro: $4.039,45 por hora / $502.101,03 por mes

· Primera categoría: supervisor

Con retiro: $3.895,56 por hora / $485.961,09 por mes

Sin retiro: $4.254,05 por hora / $539.711,97 por mes

Además, se mantiene un 30% adicional para quienes trabajan en provincias patagónicas (zona sur) consideradas “zonas desfavorables”. (Boletín oficial y Clarín)

