El INDEC confirmó la caída de la actividad de los servicios públicos: los números

Aunque el indicador fue negativo, se dio una “variación positiva” respecto a octubre. La variación intermensual de la electricidad fue del 2,0%. El detalle de los números por cada sector.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer los números correspondientes a la actividad de los servicios públicos en el anteúltimo mes del año 2025.
En relación con el tema, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la merma de los servicios públicos no llegó a un punto crítico.
¿Qué dijo el INDEC sobre la actividad de los servicios públicos en noviembre de 2025?
La comunicación del INDEC, institución que por entonces dirigía Marco Lavagna y, desde este lunes 9 de febrero, el Gobierno oficializó a Pedro Lines al frente de la entidad estatal, se dio a conocer hoy a través de un posteo en la cuenta oficial en X.
El mensaje del INDEC sobre la actividad de los servicios públicos en noviembre de 2025
“Servicios públicos: la actividad bajó 0,7% interanual en noviembre de 2025 y presentó una variación positiva cercana a cero con respecto al mes previo”.
¿Cómo le fue a cada actividad de los servicios públicos en noviembre de 2025?
Tal como muestra el gráfico del INDEC, el índice nivel general y sectores, variación % interanual respecto del mes anterior, es decir, octubre de 2025, los resultados son los siguientes:
El desestacionalizado, variación intermensual respecto al mes anterior, fue de 0,0%. Asimismo, la variación interanual fue negativa en un -0,7% y, lo propio sucedió con la tendencia de variación intermensual en un -0,3%.
Los números sectorizados de los servicios públicos para noviembre de 2025
Electricidad, gas y agua
Variación intermensual: 2,0%.
Variación interanual: -0,6%.
Recolección de residuos
Variación intermensual: -5,1%.
Variación interanual: -1,7%.
Transporte de pasajeros
Variación intermensual: -0,0%.
Variación interanual: 0,4%.
Peajes
Variación intermensual: -0,9%.
Variación interanual: -3,7%.
Servicio de correo
Variación intermensual: -4,1%.
Variación interanual: -0,8%.
Telefonía
Variación intermensual: -0,1%.
Variación interanual: 1,6%.