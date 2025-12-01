 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía

El dólar oficial comenzó diciembre cotizando $1475 para la venta

El tipo de cambio minorista, en el Banco Nación, se consiguió a $1.475, mientras que el promedio que realiza en BCRA de las principales entidades bancarias lo establece en $1.475,07. A su vez, dentro de los paralelos, el MEP cayó 0,1% a $1.475,23.

1 de Diciembre de 2025
Dólar
Dólar

El tipo de cambio minorista, en el Banco Nación, se consiguió a $1.475, mientras que el promedio que realiza en BCRA de las principales entidades bancarias lo establece en $1.475,07. A su vez, dentro de los paralelos, el MEP cayó 0,1% a $1.475,23.

El dólar oficial comenzó diciembre con estabilidad, mientras que los financieros cayeron y el blue subió. En el balance del último mes, el tipo de cambio mayorista avanzó apenas $6,5, lo que implicó una suba de solo 0,5%, muy por debajo del salto de casi 5% que había mostrado en octubre, en plena antesala electoral y con fuerte demanda de cobertura.

 

El lunes, el dólar mayorista cerró a $1.451,50. De esta manera, la brecha contra el techo de la banda cambiaria está en torno al 4%, levemente por encima del 3,4% con el que había finalizado octubre. En la última semana de noviembre, el mayorista subió $26,5, por encima de los $22 de la semana anterior, mientras que en lo que va de 2025 acumula un alza del 40,7%.

 

 

Dentro de lo que es tipo de cambio minorista oficial, en el Banco Nación se consiguió a $1.475, mientras que el promedio que realiza en BCRA de las principales entidades bancarias lo establece en $1.475,07. A su vez, dentro de los paralelos, el MEP cayó 0,1% a $1.475,23 y el CCL perdió 1,4% a $1.496,85, por lo cual las brechas tocaron mínimos de un mes. A contramano, el blue subió y se ubicó en $1.445.

 

Uno de los datos que reforzó la calma cambiaria de noviembre fue que el Tesoro volvió a comprar divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC), aportando un sostén adicional a la dinámica oficial. Al mismo tiempo, el apetito por dolarización fue sensiblemente menor que el observado semanas atrás.

 

De este modo, terminó a menos de $7 del mayorista y a $30 del valor minorista en el Banco Nación (que cerró a $1.475). No obstante, recortó la brecha con el resto de las cotizaciones ya que el oficial se mantuvo estable, mientras que los financieros operaron en baja.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.917,50.

En tanto, el dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.500, según Bitso.

 

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s86.028, según Binance.

Temas:

dolar Dólar oficial
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso