El dólar oficial comenzó diciembre cotizando $1475 para la venta

El tipo de cambio minorista, en el Banco Nación, se consiguió a $1.475, mientras que el promedio que realiza en BCRA de las principales entidades bancarias lo establece en $1.475,07. A su vez, dentro de los paralelos, el MEP cayó 0,1% a $1.475,23.
El dólar oficial comenzó diciembre con estabilidad, mientras que los financieros cayeron y el blue subió. En el balance del último mes, el tipo de cambio mayorista avanzó apenas $6,5, lo que implicó una suba de solo 0,5%, muy por debajo del salto de casi 5% que había mostrado en octubre, en plena antesala electoral y con fuerte demanda de cobertura.
El lunes, el dólar mayorista cerró a $1.451,50. De esta manera, la brecha contra el techo de la banda cambiaria está en torno al 4%, levemente por encima del 3,4% con el que había finalizado octubre. En la última semana de noviembre, el mayorista subió $26,5, por encima de los $22 de la semana anterior, mientras que en lo que va de 2025 acumula un alza del 40,7%.
Dentro de lo que es tipo de cambio minorista oficial, en el Banco Nación se consiguió a $1.475, mientras que el promedio que realiza en BCRA de las principales entidades bancarias lo establece en $1.475,07. A su vez, dentro de los paralelos, el MEP cayó 0,1% a $1.475,23 y el CCL perdió 1,4% a $1.496,85, por lo cual las brechas tocaron mínimos de un mes. A contramano, el blue subió y se ubicó en $1.445.
Uno de los datos que reforzó la calma cambiaria de noviembre fue que el Tesoro volvió a comprar divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC), aportando un sostén adicional a la dinámica oficial. Al mismo tiempo, el apetito por dolarización fue sensiblemente menor que el observado semanas atrás.
De este modo, terminó a menos de $7 del mayorista y a $30 del valor minorista en el Banco Nación (que cerró a $1.475). No obstante, recortó la brecha con el resto de las cotizaciones ya que el oficial se mantuvo estable, mientras que los financieros operaron en baja.
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.917,50.
En tanto, el dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.500, según Bitso.
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s86.028, según Binance.