El dólar oficial cerró a $1460 para la venta este miércoles

A nivel minorista el dólar se ubicó a $1.460 para la venta en el Banco Nación (BNA), lo que lleva al dólar tarjeta a ubicarse a $1.898. En el segmento mayorista se ubica en su valor más alto, es decir, a $1437.
Tras las subas de los últimos días, el dólar oficial en el segmento mayorista se ubica en su valor más alto desde principios de febrero y supera al blue, en un contexto en que el Banco Central se encuentra cerca de alcanzar su meta de compra anual de reservas en poco más de cinco meses.
El tipo de cambio oficial subió $11,50 (+0,8%) a $1.437 para la venta en el segmento mayorista, su nivel más alto desde el 5 de febrero. Sin embargo, la cotización se mantiene lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que hoy se ubica a $1.765,66, con una brecha del 22,7%. En tanto, a nivel minorista el dólar se ubicó a $1.460 para la venta en el Banco Nación (BNA), lo que lleva al dólar tarjeta a ubicarse a $1.898.
A su vez, el contado con liquidación (CCL) se ubica a $1.513,13 y el MEP lo hace a $1.457,61. La brecha entre el CCL y el mayorista alcanza el 5,2%. El dólar blue, en tanto, se sostuvo a $1.435, según un relevamiento de Ámbito.
El Central continúa la compra de reservas
En paralelo, el BCRA compró u$s175 millones en el mercado oficial y ya acumula adquisiciones por u$s230 millones en lo que va de la semana. Desde que inició la "fase 4" del programa monetario, la entidad acumula US$ 9.981 millones. Así, el Gobierno está a pocos días de cumplir la meta de adquisición anual de reservas con el BCRA de u$s10.000 millones.
De hecho, el ministro de Economía, Luis Caputo, ayer destacó que "ya está cumplida la meta acordada con el FMI de u$s10.000 millones" y adelantó que van a continuar con el ritmo de compras.
"En un escenario muy optimista, pensábamos que con la cosa yendo muy bien el Central podía comprar u$s7.000 millones. Pero si podemos seguir con el ritmo actual, podríamos llegar a comprar u$s24.000 millones. No es lo que esperamos, probablemente podamos estar entre u$s17.000 y u$s24.000 millones", detalló.
Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, aseguró al respecto: "El BCRA continuo comprando dólares en el MULC, rozando ya los u$s10.000 millones comprados en el año, mostrando un buen ritmo y aprovechando las condiciones favorables que muestra hoy el flujo comercial y liquidaciones de ON emitidas en el exterior, y préstamos locales en dólares".
"El contexto internacional sigue movido, aunque la performance relativa y absoluta de Argentina viene siendo muy positiva desde el comienzo de la guerra. No se esperan datos macro relevantes en lo que resta esta semana, por lo que la mirada del mercado seguirá tanto en el ritmo de compras del BCRA, la dinámica del tipo de cambio y la nominalidad, tanto en términos de tasas de mercado como inflación de alta frecuencia", cerró.