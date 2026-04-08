El Banco Mundial difundió sus proyecciones y anticipó que Argentina crecerá 3,7% en 2027

El Banco Mundial presentó un informe en el que analiza la evolución económica de América Latina y el Caribe, y ubicó a la Argentina dentro de un escenario de crecimiento en los próximos años. Según las proyecciones, el país podría registrar una expansión del Producto Bruto Interno (PBI) en un contexto regional que mantiene un ritmo moderado.

El organismo estimó que la economía argentina crecerá un 3,6% en 2026 y un 3,7% en 2027, cifras que se ubican por encima de las previsiones para otros países de la región. Este comportamiento se da luego de un período de contracción, con indicadores que muestran una recuperación.

A nivel regional, el informe prevé un crecimiento del 2,1% para América Latina en 2026, por debajo del 2,5% alcanzado el año anterior. El documento señala que se trata de un nivel limitado para generar mejoras sostenidas en el bienestar de la población.

Argentina en el contexto regional

En ese marco, el Banco Mundial identifica a la Argentina como uno de los países con mejor desempeño proyectado dentro del conjunto regional. Las estimaciones contrastan con las previsiones para economías como Brasil y México, que registrarían tasas de crecimiento más bajas en el mismo período.

Según consignó Ámbito, el informe destaca el cambio de tendencia en la economía argentina, tras varios años de caída, con señales de recuperación en distintos indicadores.

El organismo también señaló que la disponibilidad de recursos naturales y el contexto global vinculado a la transición energética pueden representar oportunidades para el país en los próximos años.

Banco Mundial.

Inflación y desafíos estructurales

El reporte del Banco Mundial advierte que, si bien se espera que la mayoría de los países de la región logren encauzar la inflación hacia sus objetivos entre 2026 y 2027, el proceso presenta dificultades en su etapa final.

El documento indica que la desaceleración en la baja de precios responde, en parte, a la persistencia de la inflación en el sector servicios, vinculada a dinámicas de salarios y mecanismos de indexación.

Además, menciona otros factores que inciden en el desempeño económico regional, como la incertidumbre política y las condiciones financieras restrictivas, que impactan sobre los niveles de inversión.

El rol de la política económica

El informe también aborda el papel de las políticas industriales en el crecimiento económico. En ese sentido, el Banco Mundial señala que existe un renovado interés global en estas herramientas, aunque advierte sobre la necesidad de evitar esquemas que generen distorsiones.

El organismo plantea que una estrategia de desarrollo requiere impulsar inversiones orientadas a la innovación, el desarrollo tecnológico y la diversificación productiva.